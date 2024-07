Como é a loteria mais difícil da Caixa, que sorteou prêmio principal pela 1ª vez

Uma aposta de Manaus, no Amazonas, venceu sozinha o prêmio principal da loteria +Milionária, no valor de R$ 249.094.227,14. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 24, em São Paulo. Veja o resultado:

Números: 10 – 19 – 20 – 42 – 43 – 44

Trevos: 3 – 4

Esta é a primeira vez que um jogador é premiado na faixa principal do concurso, que é o mais difícil da Caixa Econômica Federal. Além da bolada principal, o último sorteio premiou outros apostadores com valores menores, entre R$ 6 e R$ 136 mil.

Lançada em 2022, a +Milionária tem formato diferente das outras loterias. Para fazer uma aposta simples, o jogador tem de preencher, em uma mesma cartela, seis números de 1 a 50 e dois trevos numerados de 1 a 6.

Segundo cálculo da Caixa, a probabilidade vencer com apenas um jogo é de 1 em 238 milhões. Isso torna a +Milionária quase cinco vezes mais difícil que a Mega-Sena, onde as chances são de 1 em 50 milhões com uma aposta simples.

Enquanto o jogo mais barato no concurso custa R$ 6, o apostador tem a opção de pagar mais caro para aumentar suas chances. Por R$ 83,1 mil, é possível escolher 12 números e seis trevos na cartela. Com isso, a probabilidade de vitória sobe para 1 em 13,8 mil.

A +Milionária tem 10 faixas de premiação, sendo quatro delas fixas, com valores de R$ 6 (para quem acerta 2 números e 1 trevo) a R$ 50 (para quem acerta 3 números e 2 trevos). A primeira faixa tem prêmio mínimo de R$ 10 milhões, de acordo com a Caixa, e acumula caso não tenha ganhador.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20 horas.