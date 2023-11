Cotidiano Como amenizar o calor dentro do quarto? Veja dicas

Em meio ao calor intenso dos últimos dias, com sensação térmica chegando aos 50°C, como amenizar a temperatura na hora de dormir? A resposta mais óbvia é usar o aparelho ar-condicionado, mas especialistas apontam que a solução pode não ser tão simples.

Para resfriar o ambiente, o ar-condicionado retira a umidade do ar, deixando-o mais seco e facilitando a manifestação de doenças respiratórias. “Aparelhos resfriadores de ambientes reduzem a umidade do ar para diminuir a temperatura. E se expor excessivamente a essas condições pode causar consequências, principalmente respiratórias”, diz Danilo S. Talarico, professor do Instituto da Pele de São Paulo.

O médico recomenda dosar o uso desses aparelhos. “Invista em outras estratégias para reduzir a temperatura do ambiente. Por exemplo, evite a entrada da luminosidade solar, mantenha portas e janelas abertas para favorecer correntes de vento e evite a iluminação artificial quente, dando preferência aos LEDs. Plantas também são grandes aliadas para regular a temperatura do ambiente”, orienta.

“Por tornar o ar mais seco, o ar-condicionado muitas vezes causa incômodos no nariz e na garganta. O ar seco faz com que o nariz produza mais secreções. Para tornar o ambiente mais agradável, o ideal é usar também um umidificador, que tornam o ar menos seco”, afirma o otorrinolaringologista Fernão Bevilacqua, da Clínica Audioface e do Alfa Instituto de Comunicação e Audição.

A mesma dica é dada por Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD): se utilizar o ar-condicionado, é bom ter um umidificador de ar para repor a umidade do ambiente. “A exposição ao ar condicionado por longos períodos também pode causar perda das oleosidades naturais da pele, favorecendo o ressecamento do tecido cutâneo e o surgimento de dermatites”, aconselha.

Uma alternativa ao ar-condicionado é colocar bacias com água nos cômodos, diz Bevilacqua. “Mas o essencial mesmo é se hidratar ao longo do dia. Não adianta tomar um litro de água de uma vez e passar o resto do dia sem líquidos”, diz.

Dicas para amenizar o calor dentro do quarto

– Espalhe toalhas molhadas e bacias de água pelo ambiente para ajudar a umedecer o ar seco. Mas, toalhas molhadas só devem ser usadas durante o dia – à noite, podem aumentar a presença de ácaros e fungos no quarto

– Use panelas para auxiliar e faça blocos de gelo gigantes. Coloque esses blocos na frente do seu ventilador e ele irá soprar um ar mais fresco até você.

– Coloque garrafas pet com água gelada na frente do ventilador. É importante colocar uma toalha embaixo da bacia ou das garrafas para que, ao esquentar gradativamente, a água não se espalhe pelo ambiente e chegue ao ventilador.

– Impeça que o sol incida sobre o ambiente, para evitar que esquente ainda mais.

– Mantenha portas e janelas abertas, para facilitar a ventilação.