Comissão do Senado alerta para possível colapso de oxigênio em RO, CE e AC

Membro suplente da comissão temporária criada no Senado para acompanhar ações contra a pandemia (CTCOVID19), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) alertou sobre a possibilidade iminente de haver colapso do fornecimento de oxigênio medicinal em municípios do interior de Rondônia, em ao menos 39 municípios do Ceará e, também, no Acre.

No início da sessão plenária da Casa nesta terça-feira, 16, o senador amapaense, que é líder da oposição, afirmou também ser urgente ouvir na comissão temporária representantes das principais empresas de distribuição do gás: White Martins, Indústria Brasileira de Gases (IBG), Messer Gases Brasil, Air Products Brasil e Air Liquid Brasil.

“É urgente termos essas empresas à mesa para sabermos, neste momento, como está o status de fornecimento de oxigênio para todos os cantos do País”, disse Randolfe.

O vice-presidente da CTCOVID19, Styvenson Valentim (Podemos-RN), lembrou que, no último fim de semana, faltou oxigênio em Ariquemes (RO). Ele relatou ter sabido, ainda, do esgotamento do gás medicinal em Clevelândia (PR), no sul do Paraná, onde, segundo o senador, fabricantes de cerveja teriam socorrido o hospital local com oxigênio.

O parlamentar do Podemos disse ter encaminhado um ofício ao presidente da comissão temporária, Confúcio Moura (MDB-RO), solicitando a convocação de um técnico do Ministério da Saúde com domínio temático sobre o fornecimento de oxigênio, e de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).