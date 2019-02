Com transferência do PCC, comando da PM de SP coloca 100 mil policiais em alerta

Com a transferência da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) de Presidente Venceslau para presídios federais, o comando da Polícia Militar de São Paulo colocou nesta quarta-feira, 13, em alerta 100 mil policiais em todo o Estado. Todas as viaturas foram alertadas e aos policiais de folga e da reserva foi pedido que redobrem os cuidados. Para a transferência dos criminosos, a PM bloqueou estradas com a Polícia Rodoviária e até caminhões do Corpo de Bombeiros foram utilizados. Não havia registro de reações até a publicação desta matéria.

Desde a madrugada desta quarta-feira, o governo de São Paulo realiza a transferência do principal líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o “Marcola”, e outros 21 membros da cúpula da facção criminosa. Desde novembro, quando foi descoberto um plano para resgatar os criminosos de São Paulo, havia expectativa de transferência dos membros do PCC para presídios federais.