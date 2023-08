Cotidiano Com onda de calor, só capitais do Sul devem ficar abaixo dos 30ºC nesta quinta; veja a previsão

São Paulo terá mais um dia de forte calor nesta quinta-feira, 24. De acordo com a Metsul, a temperatura poderá chegar próxima aos 40ºC na Baixada Santista e no litoral norte do Estado. Na capital, a previsão é de que os termômetros superem os 32ºC.

No geral, será mais uma quinta-feira de muito calor em praticamente todo o País, sendo que apenas as três capitais da região sul deverão ter temperatura abaixo dos 30ºC. O tempo, porém, muda a partir do fim da tarde, e há previsão de pancadas de chuva.

A semana tem sido marcada por recordes de temperatura para o mês de agosto, e o forte calor irá perdurar ao longo do dia. Mas a chegada de uma frente fria a partir do sul do País provocará chuvas. A previsão é de que chova na Grande São Paulo à noite.

A chegada da frente fria deverá derrubar a temperatura em cerca de dez graus até a tarde de sexta-feira (25) na capital. Segundo o Climatempo, a chuva permanecerá no fim de semana em todo o Estado. Na cidade de São Paulo, os termômetros deverão ficar na casa dos 20ºC no sábado e no domingo.

Enquanto a chuva não vem, a Região Sudeste permanece sob forte calor, repetindo o que aconteceu na véspera. A Metsul informou que, na cidade de São Paulo, a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou a 32,3ºC à tarde na quarta (23) à tarde – um pouco abaixo do recorde histórico de 33,1ºC.

A madrugada desta quinta-feira foi marcada por forte calor nos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram que a estação de Bertioga (SP) chegou a registrar 33,5ºC entre 3h e 4h da manhã. Temperatura semelhante foi registrada no Forte de Copacabana, no Rio.

Brasília poderá ter recorde histórico; sul tem previsão de temporal

As temperaturas estão batendo recordes também em outras regiões do País. Em Brasília, o Climatempo prevê que a máxima atinja 33°C nesta quinta, superando os 32,7ºC registrados pelo Inmet na quarta-feira – até agora, a maior temperatura na capital federal em 2023.

Caso a previsão se confirme, o calor seria o maior já registrado para o mês de agosto na cidade. O recorde atual foi registrado há 12 anos, em 31 de agosto de 2011, quando os termômetros marcaram exatamente 33ºC.

A única região cujos termômetros deverão ficar abaixo dos 30ºC é o sul do País. Em Curitiba, a máxima não deve ultrapassar os 29ºC. Florianópolis, por sua vez, deverá ter máxima de 22ºC. E Porto Alegre tem previsão de até 18ºC

A Região Sul também deverá passar pelo seu terceiro dia de temporais. Parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina chegaram a registrar chuva de granizo na quarta-feira.

“O alerta de risco de temporais isolados raios, vento forte e, especialmente, queda de granizo é válido nesta quinta-feira para cidades da metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná à medida que uma frente fria avança gradualmente para o norte e ar mais seco e frio ingressa pelo sul gaúcho”, afirma o Inmet.

Como se proteger das mudanças de temperatura

O calor intenso que acomete o País desde o início da semana e continuará nesta quinta-feira dará lugar à chuva e umidade nos próximos dias. A previsão é de que as máximas caiam até 20ºC até domingo.

Esse sobe e desce da temperatura pode ter repercussões para o corpo humano. Pessoas com problemas respiratórios têm maiores chances de serem atingidas, e há ainda o fato de a mudança de hábitos – como a troca de roupas leves e atividades ao ar livre para a busca por ambientes fechados – favorecer a circulação de vírus.

Para diminuir a chance de impacto na saúde, especialistas recomendam utilizar estratégias simples. Umidificadores de ar podem ser utilizados quando o tempo é muito seco, e é muito importante manter a hidratação. Além disso, deve-se evitar choques bruscos de temperatura – como sair de um ambiente com ar-condicionado diretamente para um lugar muito quente.