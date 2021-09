Cotidiano Com dia nublado, movimento nas praias cariocas é menor no domingo

O segundo dia de feriadão no Rio está sendo marcado por movimentação tranquila nas praias da zona sul. Com o tempo nublado e a temperatura na casa dos 22ºC, quem ficou na cidade ou está em visita à capital preferiu uma caminhada pelo calçadão da orla do que pela permanência na areia.

A movimentação está abaixo daquela vista no sábado, quando praias como as de Ipanema e Leblon receberam milhares de pessoas que queriam aproveitar o dia de sol forte. Neste domingo, 5, quem se arriscou a ir se banhar está tendo de encarar o vento e a ausência dos raios de sol.

Este é o segundo fim de semana de reforço no policiamento no Rio. A Operação Verão e o feriadão de 7 de setembro fez com que a Polícia Militar colocasse um efetivo de 2.500 policiais em atividade para cuidar da segurança. Segundo a PM, nas estradas do Estado o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) está com um reforço de 55% em seu efetivo.