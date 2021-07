Com 4,3°c, cidade de SP tem a menor temperatura dos últimos 5 anos, aponta Inmet

Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo bateu o recorde de frio dos últimos cinco anos. A estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, registrou 4,3°C na manhã desta sexta-feira, 30, o que supera a mínima de 5,3°C medida nesta quinta, 29. A menor temperatura no interior do Estado foi registrada na cidade de Rancharia, -4,1°C. Os resultados são consequência de uma frente fria que chegou a São Paulo na última terça, 27.

Os termômetros da estação oficial para registros da série histórica na capital paulista, localizados na zona norte da cidade, marcaram 4,3°C no amanhecer desta sexta. Além de ser inédito nos últimos cinco anos, a temperatura é a segundo menor aferida nos últimos 21 anos. Só perde para os 3,5°C medidos em 2016.

No extremo sul da capital, as estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) aferiram temperaturas negativas. Foram -3°C em Engenheiro Marsilac e -2°C na Capela do Socorro. O órgão da Prefeitura informa que a massa de ar polar que causou o tempo frio começa a enfraquecer neste final de semana, mas que as madrugadas devem continuar geladas nos próximos dias.

TEMPERATURAS ABAIXO DE 5,5°C EM SÃO PAULO (MIRANTE DE SANTANA) DESDE 1994:

– 30/07/21: 4,3°C

– 29/7/21: 5,3°C

– 13/6/16: 3,5°C

– 10/6/16: 5,5°C

– 24/7/13: 5,2°C

– 21/7/00: 4,5°C

– 19/7/00: 4,3°C

– 18/7/00: 4,1°C

– 17/7/00: 4,4°C

– 16/8/99: 5,4°C

– 15/8/99: 5,4°C

– 6/8/94 : 5°C

– 5/8/94 : 5,2°C

– 4/8/94 : 4,9°C

– 11/7/94: 4,2°C

– 10/7/94: 0,8°C

– 9/7/94 : 2°C

– 30/6/94: 5°C

– 29/6/94: 5°C

– 27/6/94: 2°C

– 26/6/94: 1,2°C

No sábado, 31, os termômetros oscilam em torno de 6°C nas primeiras horas da manhã e existe a possibilidade de geadas. No decorrer do dia, a temperatura pode chegar a 17°C. No domingo, a mínima é de 8°C e máxima de 19°C.

Temperaturas negativas no interior

A menor temperatura do Estado foi aferida na cidade de Rancharia. Os -4,1°C bateram o recorde local anterior de -3,7°C, medidos há 10 anos. Em Campos do Jordão, os termômetros chegaram a -2,6°C.

São Miguel Arcanjo, Valparaíso e Ituverava também registraram temperaturas abaixo de zero. Os termômetros chegaram a exatamente 0°C em Ibitinga, Pradópolis e Dracena.

MÍNIMAS MEDIDAS PELO INMET NESTA SEXTA, 30:

– Rancharia: -4,1°C

– Campos do Jordão: -2,6°C

– São Miguel Aranjo: -1,8°C

– Valparaíso: -0,8°C

– Ituperava: -0,1°C

– Ibitinga: 0°C

– Pradópolis: 0°C

– Dracena: 0°C

– Itapeva: 0,1°C

– Barueri: 1,5°C

– Barretos: 2,1°C

– São Simão: 2,4°C

– Bauru: 2,9°C

– Bragança Paulista: 2,9°C

– São Paulo (Sesc Interlagos): 3,6°C

– São Carlos: 4,2°C

– Marília: 4,2°C

– São Paulo (Mirante de Santana): 4,3°C

– Votuporanga: 4,7°C

– Presidente Prudente: 5,1°C

– Tupã: 5,7°C