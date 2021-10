Com 2,7 mil vagas, inscrições para concurso da PM abrem nesta segunda

25 out 2021 às 08:23 • Última atualização 25 out 2021 às 11:54

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo estão abertas a partir desta segunda-feira com a oferta de 2.700 vagas. Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca organizadora, a Vunesp, até o dia 8 de novembro.

O edital, publicado na última quinta-feira (21), exige apenas o Ensino Médio completo. A altura mínima exigida é de 1m55 para mulheres e de 1m60 para homens. A remuneração básica inicial para o cargo de soldado PM de segunda classe é de R$ 3.360.

A prova de conhecimentos está prevista para 6 de fevereiro de 2022, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Ela é composta por 60 questões de múltipla escolha, além da redação discursiva, com duração de 5 horas de prova.

As outras etapas ficam a cargo dos Testes de Aptidão Física, de caráter eliminatório, compostos por testes de corrida, resistência e força, além dos exames de saúde, psicológico, conduta social e de documentos.

Preparação

Segundo Daniel Lustosa, coordenador pedagógico do AlfaCon Concursos, durante esses meses de estudos, a preparação deve ser feita por meio da resolução de exercícios de provas realizadas anteriormente pela Vunesp.

Uma alternativa é estudar por materiais atualizados. Uma estratégia é procurar por cursos preparatórios que oferecem gratuitamente algumas apostilas e até mesmo aulas ao vivo. “Há muito conteúdo sendo transmitido, ao vivo, pela internet por professores ou cursos preparatórios”, afirma.

Para ele, esse método permite treinar diretamente para a prova ao aplicar todo o repertório adquirido nos estudos. “É uma maneira de transformar as informações obtidas pelos livros e vídeoaulas na internet de maneira passiva para ativa, facilitando a assimilação e memorização dos conteúdos”, explica.

A prova objetiva será de múltipla escolha com 60 questões, divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (20), Matemática (15), Conhecimentos Gerais (15), Informática (05) e Administração Pública (05).

Levando em conta a proporção de temas, Lustosa aconselha destinar mais da metade do tempo para as matérias de Língua Portuguesa e Matemática, que correspondem a quase 60% do exame.

“Monte um cronograma de estudos de acordo com as áreas de conhecimento. Se a pessoa trabalha, pense em uma rotina entre duas a três horas de estudo por dia. Leve em consideração a proporção de temas que serão cobrados na prova”, explica.

A ideia é poder estudar cerca de dois ou três assuntos por dia. No começo, estabeleça metas e prazos curtos. Isso vai ajudar a ter a percepção de progresso e a evitar frustrações que podem minar a motivação ao longo do tempo.