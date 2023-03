Cotidiano Colisão entre trens paralisa Linha-15 Prata do Metrô de SP

A Linha 15-Prata do Monotrilho de São Paulo foi paralisada pouco antes das 7h desta quarta-feira, 8, devido a uma colisão frontal entre trens entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. O acidente aconteceu antes do início da operação, segundo o Metrô, durante o posicionamento dos trens.

Dois operadores estavam nos trens e não tiveram ferimentos graves, informou Antonio Marcio Barros Silva, gerente de Operações do Metrô, em entrevista à TV Globo. Um deles, disse, relatou dores e seria levado para atendimento.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para disponibilizar ônibus gratuitos (inicialmente 30 e, posteriormente, 40) para passageiros atingidos pela paralisação. Nas redes sociais, usuários relatam filas e falta de informação.

“Por volta das 4h30, fora da operação comercial, durante o posicionamento dos trens ao longo da Linha 15-Prata, duas composições se chocaram levemente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. O Metrô já iniciou apuração para saber o motivo desta colisão”, disse a companhia em nota.

Em 2019, outra colisão foi registrada na mesma linha. Como agora, aquele acidente ocorreu fora do horário de atendimento aos passageiros.