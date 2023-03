Cotidiano Colisão entre trens do Metrô de SP provoca filas em ônibus e caos no trânsito

O Metrô informa que iniciou uma investigação para definir a causa da colisão na Linha 15-Prata do Monotrilho de São Paulo. A linha foi paralisada pouco antes das 7h desta quarta-feira, 8, devido a uma colisão frontal entre trens entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. O acidente aconteceu antes do início da operação comercial, segundo o Metrô, durante o posicionamento dos trens. Não havia passageiros nos vagões.

Dois operadores estavam nos trens e não tiveram ferimentos graves, informou Antonio Marcio Barros Silva, gerente de Operações do Metrô, em entrevista à TV Globo. Um deles teve uma luxação no braço e foi encaminhado para atendimento médico, de acordo com o Metrô. O Sindicato dos Metroviários informou que eles estão abalados emocionalmente.

As imagens mostram que um dos trens estava na “contramão”, no sentido centro. O outro, que havia saído da estação Sapopemba, estava no sentido correto. “Por volta das 4h30, fora da operação comercial, durante o posicionamento dos trens ao longo da Linha 15-Prata, duas composições se chocaram levemente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. O Metrô já iniciou apuração para saber o motivo desta colisão”, disse a companhia em nota.

A operação foi interrompida entre 4h40 e 6h50 entre as estações Vila União e Jardim Colonial. A partir das 6h59, a operação foi totalmente interrompida por iniciativa do Sindicato dos Metroviários, que considerou insuficiente o atendimento aos operadores feridos na colisão. As estações foram fechadas e os trens estão sendo recolhidos para o Pátio Oratório.

Trânsito caótico

O fechamento das estações provoca caos no trânsito da região na manhã desta quarta-feira. O trânsito de veículos está complicado devido a interdições na Avenida Sapopemba por risco de queda de alguma peça dos trens na via elevada.

Diariamente, cerca de 115 mil passageiros utilizam a Linha-15 Prata. O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para disponibilizar ônibus gratuitos (inicialmente 30 e, posteriormente, 40) para passageiros atingidos pela paralisação. Os usuários tinham grande dificuldade para embarcar nos ônibus, todos lotados. Por volta das 9h, a espera chegava a uma hora, de acordo com relatos. Muitos simplesmente desistiram de ir ao trabalho, diante das dificuldades.

Por causa da colisão dos trens, usuários relatam filas e falta de informação nas redes sociais. Vídeos mostravam uma longa fila de passageiros se deslocando entre as Avenidas Sapopemba e Professor Ignácio de Anhaia Mello. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou o bloqueio total da Avenida Sapopemba, no sentido centro, desde as 7h. O desvio é possível pelas Ruas Antônio de França e Silva, Cristóvão de Vasconcelos, Forte de Iguatemi e Avenida Custódio de Sá e Faria.

Outro acidente

Não é a primeira vez que a linha registra problemas. Em janeiro de 2019, dois trens bateram perto da estação Sapopemba. Como agora, o acidente ocorreu fora do horário de atendimento aos passageiros. A colisão ocorreu à noite, durante uma manobra. Um laudo do Metrô apontou falha humana.