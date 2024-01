Moradoras de Sumaré morrem em acidente entre carro e ônibus em Minas Gerais

Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, e sua neta, Uerianny Ketley Pereira, de 25 anos, estão entre as vítimas do acidente, que deixou 8 mortos

Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, e sua neta, Uerianny Ketley Pereira, de 25 anos, morreram após acidente entre carro e ônobus - Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito entre um carro de passeio e um ônibus de viagem, na tarde da última sexta-feira, 12, provocou a morte de oito pessoas em Minas Gerais. Entre as vítimas estão duas moradoras de Sumaré, Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, e sua neta, Uerianny Ketley Pereira, de 25 anos.

Os veículos colidiram no km 343 da rodovia BR-116, na altura da cidade de Campanário (a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte) e, devido ao impacto, o ônibus que transportava 43 passageiros e seguia de Novo Cruzeiro (MG) para Piracicaba, caiu de uma ponte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 43 passageiros, 25 ficaram feridos e quatro foram a óbito, entre eles as duas moradoras de Sumaré, um bebê de 4 meses e um homem de 26 anos.

As outras quatro vítimas do acidente estavam no carro, de modelo Veraneio. Um homem de 41 anos, uma criança de 5, e outras duas mulheres, que não tiveram a idade informadas, não resistiram à colisão e também foram a óbito.

Duas das vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram na madrugada deste sábado, 13.

Nas redes sociais, o vereador de Sumaré Willian Souza (PT) lamentou a morte das moradoras da cidade, em publicação no Instagram.

Recebemos com muita tristeza e pesar a notícia do acidente que vitimou 8 pessoas e deixou outras 25 feridas, em Campanário (MG). Entre os falecidos, estão duas pessoas de Sumaré: Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, e sua neta, Uerianny Ketley Pereira, de 25 anos, que também era professora da rede estadual de Sumaré. Deixamos nosso abraço de solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos!

A unidade de ensino do município, onde Uerianny atuava, também publicou uma despedida nas redes sociais.

A gestão da EE LEONILDA ROSSI BARRIQUELO dá Adeus a professora Ueriany que nos deixou. Lamentamos sua partida antecipada. Alguns momentos com a equipe da escola. Siga com Deus

A Polícia Rodoviária Federal informou que tem buscado mais informações nos hospitais sobre o estado de saúde dos passageiros feridos na colisão.

Informações preliminares da perícia apontam para uma “possível falha mecânica do veículo Veraneio”, afirmou a Polícia Civil.

“A PCMG apura o caso. Assim que possível, outras informações serão divulgadas”, disse o órgão, em nota.