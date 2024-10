Claude AI: inteligência artificial consegue controlar computador e ‘trabalhar por você’

A Anthropic, startup de inteligência artificial (IA) apoiada pela Amazon e Google, anunciou uma nova funcionalidade para seu modelo de linguagem, Claude, que permite que a IA controle o computador do usuário, executando tarefas como mover o cursor do mouse, clicar em botões e digitar texto. Essa funcionalidade, chamada de “uso do computador”, está disponível em versão beta para desenvolvedores.

A empresa descreve essa nova fase como “uma abordagem completamente diferente para o desenvolvimento de IA”. Anteriormente, os desenvolvedores de LLMs (Large Language Models) adaptavam as ferramentas ao modelo, criando ambientes personalizados onde as IAs usavam ferramentas especialmente projetadas para concluir várias tarefas.

Agora, com a ferramenta, o modelo se adapta às ferramentas, permitindo que a Claude utilize softwares e aplicativos já existentes, “como uma pessoa faria”. O anúncio ocorre pouco tempo depois da Microsoft lançar o Copilot Studio, uma ferramenta que permite que empresas criem seus próprios agentes de IA autônomos.

Segundo a companhia, com o “uso do computador”, a inteligência artificial pode realizar uma variedade de tarefas. A ferramenta possui a capacidade de preencher formulários automaticamente, extraindo dados de planilhas e outras fontes, planejar roteiros de viagem, reservando hotéis, voos e agendando atividades, e construir sites simples, com design básico e conteúdo gerado pela IA. Também pode codificar e executar programas, demonstrando capacidade de programação autônoma, e navegar na internet, acessando sites e buscando informações relevantes.

A Anthropic divulgou demonstrações do Claude utilizando o computador para realizar algumas tarefas. Em um exemplo, a IA preenche um formulário com dados de uma planilha, enquanto em outro, ela planeja e agenda um passeio turístico em São Francisco, incluindo a reserva de hotel e a compra de passagens aéreas. A IA também foi capaz de construir um site simples para se autopromover.

Impacto no mercado de trabalho

A capacidade da IA de automatizar tarefas e realizar trabalhos complexos tem gerado preocupações sobre o futuro do mercado de trabalho. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que os empregos mais ameaçados pela automação impulsionada pela IA são justamente aqueles que exigem alta qualificação. Segundo o relatório Inteligência Artificial e Empregos, divulgado no ano passado, 27% dos empregos dos países da organização são de profissões com alto risco de automatização pela inteligência artificial.

Em entrevista ao The Guardian Andrew Rogoyski, diretor do Instituto de IA Centrada nas Pessoas da Universidade de Surrey, disse acreditar que a indústria de tecnologia está prestes a permitir o uso em larga escala de agentes de IA autônomos. “Por um lado pode haver uma oportunidade para os usuários aprenderem a fazer as coisas de forma mais eficiente e automatizar tarefas repetitivas. Em outro, podemos estar ensinando futuros IAs a fazer nossos trabalhos.”

A evolução da IA

A Anthropic reconhece que a capacidade do Claude de controlar o computador ainda é experimental e pode apresentar erros. A empresa está liberando o recurso em fase beta para obter feedback de desenvolvedores e espera que a funcionalidade melhore rapidamente com o tempo.

A companhia também aborda as questões de privacidade e segurança relacionadas ao “uso do computador”. e afirma estar desenvolvendo classificadores que podem identificar quando o recurso está sendo usado e se há algum dano ocorrendo.