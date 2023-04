Cinco ficam feridos em tiroteio com a polícia em Paraisópolis, na zona sul de SP

Um tiroteio em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, entre policiais militares e suspeitos de um roubo, deixou cinco feridos na tarde desta segunda-feira, 3. Todas as pessoas atingidas, sendo dois comerciantes que moram na comunidade, precisaram ser socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

Segundo a Polícia Militar, o tiroteio começou após uma equipe de patrulhamento da PM flagrar dois homens praticando roubos na região. Depois de serem abordados, os suspeitos fugiram, entraram na comunidade de Paraisópolis e começaram a fazer os disparos, de acordo com os policiais.

“Em determinado momento, um dos policiais sofreu uma queda da motocicleta e o outro policial, que estava mais à frente, continuou no acompanhamento até que os infratores caíram da motocicleta, e um deles sacou uma arma de fogo, ao que o policial militar se defendeu efetuando disparos”, informou a PM, em nota.

Na sequência, outros policias teriam entrado na comunidade para ajudar o colega que teria caído da moto e, ao avistarem outro suspeito com uma arma, também começaram a atirar, dando início a um segundo tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar, as cinco pessoas feridas na ocorrência foram socorridas e levadas “para hospitais da região”. A PM não informa no comunicado se todas as vítimas que precisaram de atendimento estavam envolvidas no confronto. Moradores da região, porém, dizem que dois comerciantes, que não estavam participando da perseguição, teriam sido atingidos.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o coronel da PM Carlos Former confirmou a informação sobre os dois comerciantes e informou que os outros dois feridos são os homens que a polícia estava perseguindo.

“Estamos analisando se o quinto é um criminoso ou não. Fomos levados a adentrar a comunidade pelos policiais estarem no encalço dos criminosos”, disse o coronel ao apresentador José Luiz Datena.

O caso foi encaminhado para o 34º DP (Distrito Policial) da cidade, no bairro da Vila Sônia.