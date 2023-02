Cinco cidades do interior de SP decretam emergência por estragos das chuvas

Cinco cidades do interior de São Paulo estão em estado de emergência em decorrência das chuvas que atingem o Estado. Em Boituva, a medida foi decretada no sábado, 18, depois que o rio Sorocaba transbordou e alagou os bairros Cachoeirinha, São Francisco e Campos de Boituva.

Ao menos 60 famílias foram removidas das casas, em muitos casos com o uso de barcos. Conforme o município, houve queda de pontes e deslizamentos.

Sorocaba está em estado de emergência por 180 dias desde a sexta-feira, 17, depois que bairros urbanos ficaram alagados por temporais e pela enchente do Rio Sorocaba. A prefeitura pediu a mediação do Ministério Público de São Paulo para controlar a vazão da Represa de Itupararanga, formadora do rio.

Em Piedade, a situação de emergência entrou em vigor depois que um temporal causou a queda de um prédio e duas casas na área urbana. Há risco de deslizamento de encostas.

A prefeitura de Salto de Pirapora publicou no sábado, 18, o decreto de emergência. A cidade teve ruas e bairros alagados pelas chuvas. São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, que já estava em estado de emergência, voltou a ser atingida pelas chuvas, agravando a situação.