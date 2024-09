Cinco cidades do Estado de São Paulo apresentam focos de incêndio ativos nesta segunda - O Liberal

O Estado de São Paulo tem cinco municípios com incêndios em andamento, informou nesta segunda-feira (16) a Defesa Civil do estado. Dez aeronaves estão auxiliando o trabalho de contenção das chamas feito pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Os aviões estão divididos entre os municípios de Bananal, Mococa, Tapiratiba, Itirapuã e Castilho.

De acordo com a Defesa Civil, até o momento, nos cinco municípios estão sendo usadas seis aeronaves de asa fixa e quatro de asa rotativa para o combate ao fogo.

Segundo o boletim diário da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), as condições meteorológicas para as próximas 24 horas na região metropolitana de Campinas, norte e centro-oeste do Estado são favoráveis à dispersão de poluentes, e a qualidade do ar está entre boa e moderada.

Na região metropolitana de São Paulo, as condições são as mesmas, porém, a qualidade do ar é boa.

“A atuação de uma área de instabilidade associada a uma frente fria entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro ocasionará nebulosidade variável e boa ventilação, com possibilidade de chuvas esparsas, principalmente na faixa leste do Estado”, diz a Cetesb.