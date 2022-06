Cotidiano Cidades do interior de SP voltam a registrar alta no afastamento de servidores pela covid

O aumento nos casos de covid-19 volta a causar o afastamento de profissionais de saúde em cidades do interior de São Paulo. Há impacto também na educação e em outros setores de serviços públicos. A média móvel de novos casos de covid-19 no Brasil aumentou 100,3% em duas semanas, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa. Com isso, a média voltou aos níveis do final de março deste ano. Embora não haja um levantamento geral, várias prefeituras estão sendo obrigadas a substituir servidores afastados devido à doença.

Em Campinas, o número geral de servidores afastados por covid-19 subiu de 32 em abril para 207 em maio. No mês de março, tinham sido 35. Apenas na área da saúde municipal, incluindo a Rede Mário Gatti, foram 12 afastamentos em abril e 100 em maio. A prefeitura tem cerca de 15 mil servidores, dos quais 6 mil estão no setor de saúde, incluindo as unidades da Rede Mário Gatti. Os afastados estão sendo substituídos.

Em Ribeirão Preto, 151 profissionais da área da saúde estavam afastados nesta segunda-feira, 6, depois de contraírem o vírus. O número inclui os trabalhadores terceirizados. Outros dez servidores da prefeitura pediram atestado à Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho para tratamento de covid-19. Segundo o município, não houve impacto significativo no atendimento, pois os profissionais com o vírus estão sendo substituídos.

Em Bauru, segundo a Secretaria de Saúde de Bauru, havia 46 servidores lotados em várias unidades da saúde, afastados de suas funções por covid-19. Em São José do Rio Preto, houve relatos de baixas em unidades de saúde devido a funcionários com sintomas gripais, mas a secretaria de Administração informou que o número de afastados não é significativo ao ponto de causar impacto nos serviços.

Devido ao alto número de pedidos de atestados médicos por covid-19 pela população, a prefeitura de Itapetininga inaugurou nesta segunda-feira, 6, um ponto de coleta de exames exclusivo para pacientes que precisam desses documentos. A medida tem como objetivo evitar o acúmulo de pacientes dentro do pronto-socorro do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (HLOB), que atende em média 450 pessoas por dia. Quem está com sintomas leves da doença é direcionado para o posto de coleta, onde o médico irá emitir um atestado para as pessoas que tiverem o diagnóstico positivo de covid.

Em Piracicaba, a maior demanda por atendimento e a fila por atestados médicos levaram a prefeitura a estender das 17h para as 20h30, a partir desta segunda, o horário de atendimento das seis unidades de referência para testagem contra a covid-19. O foco principal dos testes são alunos e servidores das escolas municipais, onde houve aumento de faltas relacionadas à doença. Farão o teste as pessoas que apresentarem sintomas gripais e respiratórios ou que tiveram contato com alguém suspeito ou positivo para a covid-19.

A prefeitura de Valinhos voltou a instalar tendas, nesta segunda-feira, junto às unidades de pronto atendimento, para oferecer testes de covid-19 e liberar atestados quando for o caso. O objetivo é realizar os exames sem que as pessoas com sintomas leves precisem passar pelo fluxo normal das unidades. Os testes são exclusivos para moradores da cidade, por isso é exigido comprovante de residência. Com o resultado em mãos, o paciente que tiver necessidade será encaminhado para atendimento médico.

Alunos e trabalhadores da educação da rede municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo, serão testados por equipes da Secretaria de Saúde para identificar se há pessoas contaminadas pela covid-19. A medida foi tomada pela prefeitura depois de casos pontuais de alunos contaminados e professores que se afastaram das aulas ao apresentar sintomas. A ação inicia nesta segunda e segue até sexta-feira (10). Ao todo, 18 unidades devem receber os agentes.

Em São José do Rio Preto, o Centro Universitário do Norte Paulista (Uninorte) suspendeu as aulas presenciais até o próximo fim de semana, após seis professores e oito funcionários terem testado positivo para a covid-19. Segundo a direção, também houve aumento nos pedidos de abonos de faltas por alunos que contraíram a doença. A medida será reavaliada na próxima semana. As atividades letivas voltaram para o modo remoto. A universidade tem 1,8 mil alunos em 25 cursos de ensino superior.

Uma empresa de Boituva e outra de Tatuí suspenderam o trabalho presencial na semana passada devido a casos de covid entre funcionários. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) informou não ter mapeado o afastamento de profissionais do setor privado em razão da alta nos casos.

Prefeitos afastados

Na semana passada, três prefeitos de cidades do interior paulista tiveram de se afastar do trabalho presencial por terem testado positivo para covid-19. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), testou positivo na última sexta-feira, 3. Com sintomas leves, ele cumpre quarentena e trabalha de forma online. Nos compromissos em que a presença do chefe do Executivo é indispensável, Edinho será representado pelo vice-prefeito Orlando Bolçone. Edinho tomou três doses de vacina contra a covid-19.

Na mesma semana, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (União Brasil), foi diagnosticado com covid-19, como ele mesmo divulgou em redes sociais. “Estou com sintomas leves, um pouco de febre e tosse”, escreveu Luciano. Ele informou que está em isolamento e vai manter agenda remota com secretários e toda sua equipe.

A prefeita de Valinhos, Capitã Lucimara (PSD), também entrou em isolamento após testar positivo para a covid. É a segunda vez em pouco menos de um ano que a chefe do Executivo é diagnosticada com a doença. Em nota, a prefeitura comunicou que a prefeita retomou as atividades presenciais nesta segunda-feira, 6, após ter cumprido os protocolos de saúde.