Cidade de SP registra 6ºc na zona sul e segue em alerta para baixas temperaturas

A cidade de São Paulo registra uma média de 10ºC no início da manhã deste sábado, 15, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A menor temperatura registrada foi uma mínima de 6,1ºC na subprefeitura de Capela do Socorro, na zona sul. A capital paulista segue em alerta para baixas temperaturas desde a quinta-feira, 13, e a previsão do tempo é que o frio siga nos próximos dias.

“As condições de tempo seguem sem alterações significativas na capital paulista, que persistem com pouca nebulosidade e temperatura em gradual declínio”, diz comunicado do CGE. Não há registro de chuva na cidade.

Ao menos treze subprefeituras registraram uma mínima abaixo de 10ºC. Na zona norte, os registros foram nas de Perus (8,2ºC) e Vila Maria/Vila Guilherme (9,7ºC). Na leste, nas de São Mateus (7,2ºC), Vila Prudente (9,8ºC), Itaquera (8,8ºC) e Vila Formosa (9,8ºC). Butantã (9,6ºC) e Pinheiros (9,7ºC) foram as únicas abaixo da média na zona oeste, enquanto Vila Mariana (9,4ºC), M’Boi Mirim (9,8ºC), Marsilac (7ºC), Jabaquara (9,3ºC) e Parelheiros (7,6ºC) tiveram esse tipo de registro na sul.

A previsão do CGE é que a próxima semana tenha baixas temperaturas e tempo seco, com umidade próxima de 30% e sem registro de chuva. A sensação térmica pode cair, “em função dos ventos que sopram do quadrante sul”. O tempo segue estável após a passagem do ciclone pelas regiões Sul e parte da Sudeste nos últimos dias.

Para este sábado, a estimativa é de uma máxima de 19°C, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As taxas mínimas de umidade do ar devem permanecer em cerca de 35%. No domingo, 16, a temperatura deve variar entre 10ºC, na madrugada, e 24ºC, durante o dia.