Cidade de SP começa a vacinar contra varíola dos macacos nesta quarta

São Paulo começa nesta quarta-feira, 22, a aplicar a vacina contra a mpox (varíola dos macacos) nos 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs), que integram a Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids da capital, e em unidades da rede estadual de saúde. Por ora, serão vacinados aqueles considerados de maior risco para desenvolver as formas mais graves da doença.

De acordo com a Prefeitura, a cidade dispõe de 1.375 doses da vacina MVA-BN Jynneos Mpox. O esquema de vacinação é de duas doses (com 0,5 ml cada), com quatro semanas de intervalo (28 dias).

Estão elegíveis ao imunizante pessoas que vivem com HIV (vírus da imunodeficiência humana) ou aids com idade igual ou superior a 18 anos, e que estejam com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. Também serão vacinados profissionais de laboratório, de 18 a 49 anos, que trabalham diretamente com o vírus.

“Serão imunizadas tanto as pessoas que tiveram exposição direta ao vírus, quanto as que não tiveram diagnóstico da doença. Em todos os casos, o imunizante não deve ser aplicado simultaneamente com outras vacinas”, disse a Prefeitura, em nota.

Conforme mostrou o Estadão, a campanha nacional de vacinação contra a varíola dos macacos vai até quando durarem os estoques do imunizante, levando em consideração que não há mais disponibilidade da vacina no mercado. O Ministério da Saúde havia adquirido 49 mil doses, mas só recebeu 46 mil.

Em documento enviado a Estados e municípios, a Saúde mostrou que, embora o número de novas infecções registrada tenha caído bastante em comparação com os meses de julho e agosto, quando houve pico, a taxa de novas confirmações mantém estabilidade. Isso significa que o vírus continua a circular no País e justifica a necessidade de vacinar os grupos de maior risco de desenvolver quadro grave da doença, que já matou 15 pessoas no Brasil.

Lista de postos de vacinação

Região central

– Núcleo de Gestão Assistencial 63 de Várzea do Carmo – NRS 1 S – Rua Leopoldo Miguez, 327.

– Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP R. – Dr. Cesário Mota Júnior, 112.

– SAE Campos Eliseos – Alameda Cleveland, 374.

Região leste

– SAE Cidade Líder II – R. Médio Iguaçu, 86.

– SAE Fidelis Ribeiro -R. Peixoto, 100.

– SAE São Mateus- Av. Mateo Bei, 838.

Região norte

– SAE Nossa Senhora do Ó Av. Itaberaba, 1377.

– SAE Santana Marcos Lutemberg R. Dr Luis Lustosa da Silva, 339.

Região oeste

– SAE Lapa Paulo César Bonfim – R. Tomé de Souza, 30.

– SAE Butantã – Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3596.

– CRIE Emílio Ribas – Av. Dr. Arnaldo, 165.

– CRIE Hospital das Clínicas – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155.

Região sul

– SAE Jardim Mitsutani R. Vittorio Emanuele Rossi, 97.

– SAE Cidade Dutra R. Cristina Vasconcelos Ceccato, 109.

– SAE M Boi Mirim R. Deocleciano de Oliveira Filho, 641.

– SAE Santo Amaro – Dra. Denize Dornelas de Oliveira R. Padre José de Anchieta, 640.

Região sudeste

– SAE Ipiranga Dr. José Francisco de Araújo – R. Gonçalves Ledo, 606.

– SAE Herbert de Souza Betinho – Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 515.

– SAE Ceci – Av. Ceci, 2235.

– SAE Vila Prudente Shirlei Mariotti Gomes Coelho – Praça Centenário de Vila Prudente, 108.

– Centro de referência e treinamento DST/AIDS de São Paulo – R. Santa Cruz, 81.

– CRIE Unifesp – R. Borges Lagoa, 770.

– Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – IAMSPE – Rua Pedro de Toledo, 1.800.