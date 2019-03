Cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamento

As instabilidades ganharam força sobre a Grande São Paulo com a chegada da brisa marítima, provocando pancadas de chuva que, apesar de isoladas, apresentam pontos de até forte intensidade neste sábado, 2. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h42.

Segundo o CGE, dados do radar meteorológico indicam as chuvas mais significativas em parte das zonas sul e leste. As chuvas podem se espalhar pela capital nas próximas horas.

Os bairros da Penha e Itaim Paulista, na zona leste da capital, estão em estado de alerta.

Domingo de Carnaval

Todo o Estado de São Paulo terá maiores períodos com sol amanhã, 3. Pode chover na madrugada e o dia amanhece com muitas nuvens, inclusive na região da cidade de São Paulo.

Segundo a Climatempo, o sol vai aparecer pela manhã e as nuvens carregadas voltam a se formar no decorrer da tarde por causa do calor e da umidade do ar elevada e também da chegada de uma frente fria fraca ao litoral paulista. Todo o Estado de São Paulo fica sujeito a pancadas de chuva moderadas a fortes na tarde e noite do domingo.