Cotidiano Ciclone: ventania em SP derruba árvores e paralisa balsas no litoral

Reflexo do ciclone extratropical que passa pelo Sul do País, uma forte ventania atingiu diversos pontos de São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 13. Os bombeiros da capital foram acionados seis vezes entre a madrugada e o início da manhã. Houve registro de queda de árvores nas zonas sul, leste, norte e na região central.

Por volta de 4 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma árvore cair sobre uma guarita no Morumbi, na zona sul. No momento da queda, o segurança não estava no local e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

Um pouco mais tarde, os bombeiros foram chamados após outra árvore cair sobre uma residência em São Lucas. O incidente também não deixou feridos. Houve queda de árvores ainda em Moema e no Campo Belo, também na zona sul.

A forte ventania, que pode chegar a rajadas de até 90 km/h ao longo do dia, também afeta outros pontos do Estado. No litoral, o serviço de balsas entre Bertioga e Guarujá ficou paralisado pela manhã. Há pelo menos 16 registros de quedas de árvores na Baixada Santista, conforme a Defesa Civil.