Ciclista morre após ser atropelado em rodovia no interior de SP

Foto: Reprodução - Google Maps

Um ciclista de 47 anos morreu na noite de anteontem na Rodovia Antonio Romano Schincariol, em Tatuí, no interior paulista, após ser atingido por trás por um carro no quilômetro 110+60, às 21h50.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o corpo de José Edilson de Werneck foi arremessado na pista com a colisão e atropelado por outro veículo que passava pela rodovia.

Os dois motoristas envolvidos no acidente fugiram sem prestar socorro. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.