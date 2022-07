Ciclista anônimo ajuda idoso cadeirante que dormia nas ruas do MS

Um flagrante de um momento de solidariedade entre um ciclista e um idoso que dormia nas ruas de uma cidade no interior de ato Grosso do Sul vem chamando atenção nas redes sociais. No vídeo é possível ver o momento que o homem, que usava um quimono branco, para a bicicleta ao lado do idoso e coloca a blusa sobre o homem que dormia. Logo depois, ele acorda e o ciclista veste a peça nele.

O caso aconteceu na última sexta feira (29), na cidade de Anastácio , a 137 km da capital Campo Grande. Segundo testemunhas que acompanharam a situação,o idoso buscou abrigo na frente da sede da rádio da cidade por volta das 4h da manhã com apenas um travesseiro e um lençol fino. Pouco tempo depois, o lutador anônimo chegou e ofereceu a peça de roupa para o homem de 62 anos.

O Centro de Referência de Assistência Social (Creas) da cidade foi acionado para prestar assistência. Em conversa com os agentes, o homem disse que foi expulso de casa pelo filho. As equipes foram até a casa dele, onde encontraram o filho. Conforme os agentes que acompanharam o caso, havia indícios de consumo de drogas na residência, embora nada tenha sido encontrado. O idoso não quis prestar queixa e o filho se comprometeu a cuidar do pai e não mais expulsá-lo de casa. A policia afirmou que vai acompanhar o caso e tomar providências caso se repita.

A identidade do lutador herói ainda não foi revelada.