Chuvas alagam cidades e interditam rodovia no interior de São Paulo

As chuvas que atingiram o interior de São Paulo, neste domingo, 3, deixaram cidades alagadas e em estado de alerta devido ao transbordamento de rios. As enxurradas atingiram rodovias, causando acidentes – em um deles, duas pessoas morreram.

Em Sorocaba, a chuva com rajadas de vento causaram a queda de oito árvores, segundo o Corpo de Bombeiros. No Jardim Aeroporto, na zona norte, várias casas ficaram alagadas. A situação se repetiu no Parque Esmeralda, zona oeste, onde a rua Professor João Doreto transformou-se num lago, com a água entrando nas casas. Até o início da noite, não havia pessoas desalojadas, segundo a Defesa Civil.

Em São Carlos, a força da enxurrada causou a queda do muro de um condomínio residencial, no centro da cidade. O acúmulo da água transformou em um rio a rua Orpheu Manenti, no Parque Tiradentes. Alguns carros que tentavam transpor a inundação chegaram a ser arrastados pela correnteza, mas não houve danos.

Em Itatiba, o Rio Atibaia atingiu vazão de 56,8 metros cúbicos por segundo e transbordou no Bairro da Ponte, encobrindo estradas rurais. O Rio Corumbataí também tinha pontos de transbordamentos em Rio Claro. Moradores das áreas ribeirinhas foram colocadas em alerta.

A chuva forte que atingiu a cidade de São Roque, na madrugada deste domingo, causou a queda de um barranco sobre a pista da rodovia Lívio Tagliassachi, que liga a cidade à rodovia Castelo Branco. O motorista de um carro não viu a barreira de lama sobre a pista e acabou capotando o veículo. O jovem sofreu apenas escoriações. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interditou a pista para limpeza. O tráfego ficou restrito até o meio-dia.

Na noite de sábado, um carro aquaplanou em um alagamento na rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista, e invadiu a pista contrária, atingindo um ônibus. O coletivo, que levava apenas o motorista, passou sobre a defensa metálica e caiu numa ribanceira. Os motoristas dos dois veículos morreram no local. Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.