Cotidiano Chuva no Rio faz voos serem cancelados e motiva alerta de ressaca no mar; veja situação

Por causa da forte chuva que atinge o Rio de Janeiro nesta manhã de segunda-feira, 14, diversos voos foram cancelados e outros estão com registro de atraso no Aeroporto Santos Dumont, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto. Até 11 horas da manhã, foram registrados 62 voos cancelados e 46 atrasados, entre partidas e chegadas.

“Nesta segunda-feira, o Aeroporto Santos Dumont operou de 6h20 às 10h01, abaixo dos mínimos para decolagens em função de condições meteorológicas adversas. No momento os pousos e decolagens ocorrem com auxílio de instrumentos. Neste período, 10 voos alternaram do Santos Dumont para Galeão”, afirmou a Infraero.

Nas redes sociais, há relatos de passageiros que estão no aeroporto desde as 5h30 da manhã. Os voos cancelados das companhias Gol, Latam e Azul tinham como destinos São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Brasília, Campinas, Salvador, entre outras cidades.

“Para informações sobre os motivos dos atrasos e cancelamentos, orientamos contato com as empresas aéreas”, orienta a Infraero.

Chuva provoca cancelamento de voos

A vinda de umidade do oceano para o continente mantém o tempo instável nesta segunda-feira, 14, no Rio. Conforme o Centro de Operações da prefeitura da cidade, o dia terá predomínio de céu nublado e ainda há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento. A temperatura deve variar entre 17°C e 25°C.

Na noite de domingo, 13, o município entrou em estágio de mobilização, às 22h25, em razão do registro de chuva moderada (entre 5,1 mm/h e 20 mm/h) em cinco estações meteorológicas.

Passageiros também relatam o caos enfrentado no Aeroporto Santos Dumont, com muitas pessoas aglomeradas em frente aos guichês das companhias aéreas, em busca de informações sobre os cancelamentos e atrasos. Muitos reclamam da falta de informação e que nos painéis das partidas apenas constam as informações: cancelados, atrasados ou atraso meteorológico.

Alerta para ressaca do mar

A Marinha do Brasil também emitiu aviso de ressaca, que teve início às 9 horas da manhã desta segunda-feira, com duração até às 21 horas da terça-feira, 15. Há previsão de ondas de 2,5 m de altura.

Na terça-feira, a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada durante a madrugada.

Entre quarta-feira, 16, e sexta-feira, 18, haverá redução de nebulosidade sobre a cidade fluminense e não há previsão de chuva. Segundo o Centro de Operações da prefeitura do Rio, as temperaturas estarão em elevação.