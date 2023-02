Litoral norte de São Paulo já registra 24 mortos por conta das fortes chuvas

Ao menos 24 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Somente em São Sebastião são 23 mortes confirmadas pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB). Outra vítima é uma menina que morreu ao ser atingida pelo deslizamento de pedras em Ubatuba. Até a noite deste domingo, 228 pessoas estão desalojadas e 338, desabrigadas.

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

Somente na cidade de São Sebastião, 23 pessoas morreram entre a noite de sábado e este domingo – Foto: Daniela Andrade / PMSS

Em Ilhabela, o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas. Rodovias que dão acesso à região têm trechos bloqueados por queda de barreiras. Na Baixada Santista, houve alagamentos em Santos, São Vicente e Praia Grande.

O governador Tarcísio de Freitas, que viajou a São Sebastião na manhã deste domingo, pediu apoio às Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas. O Batalhão Aéreo de Taubaté vai disponibilizar dois helicópteros de alto desempenho para socorrer as vítimas. Segundo o governador, há pelo menos 30 pessoas feridas à espera de socorro.

Equipes seguem atuando no resgate às vítimas – Foto: André Santos / PMSS

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou sobre uma residência na Rua Benedito Alves da Silva, no bairro de Perequê-Açu, em Ubatuba, na madrugada de domingo, matando a menina na hora.

Em São Sebastião, as chuvas causaram alagamentos na área urbana e em praias afastadas do centro. No Itatinga, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela correnteza. Houve deslizamentos na travessa Antônio Tenório e os moradores foram removidos para um abrigo montado na Escola Municipal Patrícia Viviane. Em Juquehy, as casas foram tomadas pela água com lama. Muitos moradores deixaram os imóveis e se abrigaram em casas de vizinhos. A prefeitura cancelou todos os eventos de carnaval previstos para este domingo.

Conforme a Defesa Civil, choveu 190 milímetros em algumas regiões do litoral norte nas últimas 12 horas e 250 mm no acumulado de um dia. Em Ilhabela, choveu 226 mm em poucas horas e o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas.

O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido.

Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar. A travessia de barcas chegou a ser suspensa. A maré alta invadiu a praia. O carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. Houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.

Rodovias têm trechos bloqueados por queda de barreiras

Ao menos três rodovias que levam ao litoral paulista têm pontos de bloqueio causados por danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no fim de semana.

De acordo com informe divulgado pelo governo estadual às 18 horas, entre Toque Toque e Bertioga, não há opção de tráfego. Também não há opção de tráfego entre Juquehy e São Sebastião, sendo a rota alternativa o sistema Anchieta/Imigrantes.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi interditada na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas. Ainda de acordo com o governo, também há interdição total nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no km 87, devido a uma erosão.

Internautas postaram nas redes sociais fotos de como a estrada ficou após o rompimento da tubulação. Grandes erosões danificaram o trecho.

“Uma equipe do DER está no local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários ao restabelecimento do tráfego. Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), Rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125)”, diz a nota da administração estadual.

Já a rodovia dos Tamoios (SP-099) tem interdição no km 65 sentido litoral e no km 82 sentido capital. Na rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055), há interdição total nos seguintes trechos:

– Km 174 – queda de barreira

– Km 164+100 – queda de barreira

– Km 178 – alagamento

– Km 140 ao 142 – queda de barreira e árvores

– Km 061 – queda de barreira

– Km 065 – queda de barreira

– Km 097 – alagamento

– Km 095 – queda de barreira

– Km 099 – alagamento

– Km 116 – queda de barreira.

Estão ainda com interdição parcial os km 164, 180, 205, 237, 66, 70, 84 e 93.

Na madrugada, um trecho de 25 quilômetros da rodovia Rio-Santos na altura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi interditado por risco para os motoristas, mas acabou liberado na manhã deste domingo, 19.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a interdição ocorreu por volta da 1 hora da manhã no trecho entre os quilômetros 35 e 10 da rodovia, na altura da praia de Itamambuca.