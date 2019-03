Chuva interrompe a apresentação de Claudia Leitte em São Paulo

A forte chuva que atinge São Paulo interrompeu a apresentação do bloco da cantora Claudia Leitte, na Avenida Marques de São Vicente, zona oeste da capital paulista. Com os ventos e o acúmulo de água, o toldo do trio quase despencou e a banda parou de tocar. A cantora desceu do trio.

A cidade entrou em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A apresentação de Claudia Leitte começou por volta de 14 horas deste sábado, 9.

Ao menos três quarteirões da avenida Marquês de São Vicente ficaram completamente tomados por pessoas fantasiadas, com muitos adereços na cabeça e, claro, muito Glitter.