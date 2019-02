Chuva forte já atinge diversos pontos do Rio de Janeiro

Chove forte em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira, segundo o Centro de Operações Rio. O município está em estágio de atenção desde a quarta-feira, quando desabamentos, durante um temporal, provocaram a morte de sete pessoas.

Segundo o Alerta Rio, um aplicativo da prefeitura para indicar os pontos de risco à população, o Alto da Boa Vista e o Grajaú, na zona norte, concentram os maiores registros de chuva na noite desta terça. Até agora, o período de mais intensidade foi o de 22h15 a 22h30, e a previsão é que a situação piore nas próximas horas.

“A passagem de uma frente fria pelo Estado do Rio de Janeiro manterá o tempo instável na capital fluminense. Assim, a previsão é de céu nublado passando a encoberto com chuva forte a muito forte, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento. As temperaturas estarão em declínio acentuado, com máxima prevista de 27 graus e mínima de 19 graus”, informa o Centro de Operações.