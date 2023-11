Brasil e Mundo Chuva derruba teto de ginásio no interior do RS, deixando uma pessoa morta e quase 60 feridas

Uma pessoa morreu e quase 60 ficaram feridas após a queda de um ginásio em Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul. O desabamento aconteceu na noite de quarta-feira, 15, e foi provocado por uma forte tempestade que atingiu a cidade. Os ventos também destelharam muitas casas, e parte do município está sem energia elétrica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Giruá, os fortes ventos começaram de forma repentina. Aproximadamente 80 pessoas estavam no ginásio acompanhando uma partida de padel e fazendo churrasco quando o teto de zinco desabou. A fisioterapeuta Isabeli Soardi, de 26 anos, foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 60 pessoas sofreram ferimentos, a maioria deles leves. Alguns feridos, porém, sofreram lesões mais sérias e foram encaminhados a hospitais da região. Além de equipes do Samu e de policiais da Brigada Militar, bombeiros de municípios próximos, como Santa Rosa e Santo Ângelo, também foram acionados para auxiliar no resgate das vítimas.

Na manhã desta quinta-feira, 16, os bombeiros estão auxiliando os moradores na distribuição de lonas para cobrir as casas que acabaram destelhadas. Há vários postes de luz e árvores caídas pela cidade.

Segundo informações da Metsul, Giruá foi atingida por um fenômeno conhecido como Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM). “Trata-se de um grande aglomerado circular e de longa duração de nuvens muito carregadas, de grande desenvolvimento vertical, que podem atingir de dez a vinte quilômetros de altura”, esclarece a empresa de meteorologia.

A Defesa Civil gaúcha emitiu alerta de temporais na quinta-feira, com duração prevista pelo menos até a manhã. Além de fortes chuvas, o órgão aponta a possibilidade de ventos fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo nas regiões norte e noroeste do Estado.