Chuva derruba árvores e causa alagamentos em SP; mulher está desaparecida

A forte chuva que voltou a cair sobre a capital paulista na tarde desta terça-feira, 12, derrubou árvores, causou alagamentos e o transbordamento de córregos. As zonas norte e leste foram as mais afetadas. Também choveu em cidades da Região Metropolitana como Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos. Uma mulher está desparecida após ser levada pela correnteza, na zona leste. No dia anterior, o temporal deixou pelo menos 13 mortos na cidade e na Grande São Paulo.

No fim da tarde desta terça, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou parte da cidade em estado de atenção para alagamentos. Às 18h20, o estado de atenção se referia a algumas subprefeituras da zona leste, à zonas norte e oeste, à Marginal do Tietê e ao centro da cidade. Às 18h50, o alerta foi encerrado.

Na zona norte, o Córrego Paciência, no Tremembé, transbordou no fim da tarde, alagando a Avenida Edu Chaves. Também houve o transbordamento do Córrego Mandaqui, na Casa Verde, na altura da Avenida Engenheiro Caetano Álvares com a Rua Zilda, no início da noite. Motoristas registraram em vídeos os alagamentos na zona norte.

Além da capital paulista, também foram registradas pancadas de chuva nas regiões de Itapecerica da Serra, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, e Mauá, na Região Metropolitana. Segundo a Defesa Civil, havia risco de queda de granizo. O órgão orientou moradores a buscar abrigos e evitar áreas abertas.

O CGE indicou que as chuvas fortes desta terça foram formadas pelo calor e pela alta umidade. Nas primeiras horas da tarde, a temperatura subiu rapidamente e os termômetros do CGE chegaram a marcar 30,1°C. Os índices de umidade do ar ficaram acima dos 45%.

Vítimas

Na Rua Valentim Lemos, no Lajeado, na zona leste da capital paulista, uma mulher de aparentemente 35 anos tentava tirar o cachorro do rio quando caiu e foi levada pela correnteza. Os bombeiros faziam buscas nas margens no início da noite desta terça, mas a vítima não havia sido localizada até as 19 horas.

Na zona norte, uma árvore caiu sobre um veículo com um ocupante na esquina da Avenida Nova Cantareira com a Leôncio de Magalhães, no Tucuruvi. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, de meia-noite até as 18h40 desta terça-feira, foram recebidos 62 relatos de quedas de árvores, 31 de alagamentos e 10 de desabamentos e desmoronamentos na capital e Grande São Paulo.

Transtornos

Por causa da chuva, a linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operava no início da noite desta terça com velocidade reduzida entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto de Guarulhos. Já o Metrô tinha funcionamento normal.

O índice de congestionamento estava dentro da média para o horário na capital paulista. Às 19h30, 8,8% das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apresentavam lentidão. A média superior para o horário é de 8,9%. A zona norte da cidade era a que apresentava mais quilômetros de congestionamento às 19h30.