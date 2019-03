Chuva deixa São Paulo em estado de atenção neste sábado

As chuvas da tarde deste sábado, 9, estão causando estado de atenção para alagamentos na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as zonas Norte, Leste, Oeste e Sudeste, e as marginais Tietê e Pinheiros estão em atenção para possíveis pontos de alagamento.

Segundo o CGE, “áreas de instabilidade formadas pela combinação de calor e grande disponibilidade de umidade estão provocando chuva em forma de pancadas isoladas”.

As pancadas têm forte intensidade nos bairros de Santana, Vila Guilherme, Bom Retiro, Vila Maria e Brás. Chove com menor intensidade em alguns pontos da Marginal Tietê.

As recomendações para momentos como este, como informa o CGE, são: evitar transitar em ruas alagadas; se a chuva causou inundações, não enfrente correntezas; fique em lugar seguro, se precisar, peça ajuda; mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios; planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até agora, neste sábado, houve seis chamados para desabamentos e 24 para quedas de árvores.

O Aeroporto de Campo de Marte registrou ventos a 64,8 Km/h, às 17 horas, e de 40,7 Km/h, às 17h18.