Chuva de granizo deixa camada de gelo de até 10 cm Santa Catarina

Uma intensa chuva de granizo que se estendeu por cerca de 20 minutos assustou os moradores de Lages, em Santa Catarina, na tarde desta terça-feira, 22. Moradores relataram que a camada de granizo chegou a mais de dez centímetros e deixou as ruas da cidade cobertas por pedras de gelo.

O granizo se forma quando o ar quente da atmosfera terrestre se encontra com nuvens densas e frias. A mudança brusca de temperatura faz com que as gotas de chuva se solidifiquem, formando o granizo.

De acordo com a equipe de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, “isso ocorre porque a frente fria que se aproxima possui característica semi-estacionária e, quando combinada a um sistema de baixa pressão em médios níveis da atmosfera, acaba gerando as variações climatológicas”.

Além de Lages, outras cidades da serra catarinense registraram granizo nesta terça-feira, como São Joaquim, Lages, Correia Pinto, Palmeira e Otacílio Costa.

A Defesa Civil informou que em São Joaquim foram registrados danos em pomares de maçã e galpões agrícolas. Em Lages e Palmeira, o órgão entregou lonas para cobrir casas atingidas pelo grazino.

Mudanças climáticas

Em pleno inverno, há possibilidade de ocorrência nos próximos dias de episódios de ondas de calor em diferentes regiões do Brasil, de acordo com informativo divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas máximas devem continuar superiores a 28°C, podendo ultrapassar 38°C em áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e interior do Nordeste. Nesta quarta-feira, 23, as temperaturas máximas podem ultrapassar 30°C em praticamente todo o Brasil, sendo superiores a 40°C em áreas de Mato Grosso.