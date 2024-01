Chuva dará trégua nesta semana em SP? Veja como fica a previsão do tempo

Esta semana também será marcada por pancadas de chuva na cidade de São Paulo, principalmente no fim das tardes, com temperaturas em elevação, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Depois de domingo, 28, com registro de chuvas intensas mesmo ao longo da manhã, esta segunda-feira, 29, começa o dia com céu nublado. No decorrer das horas, as temperaturas devem subir um pouco. “No período da tarde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva com baixo potencial para a formação de alagamentos”, alerta o órgão municipal.

Na terça-feira, 30, as condições típicas de verão se mantêm. Fará calor, com previsão de pancadas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em função da chegada da brisa marítima.

A Meteoblue acrescenta que, na quarta-feira, 31, as temperaturas diminuem um pouco, ficando entre 20ºC e 27ºC.

Na quinta-feira, 1º, devem voltar a cair, com a máxima não passando dos 25ºC, situação que deve ser mantida até pelo menos o próximo sábado, 3.

Com relação às chuvas, as precipitações devem ser ainda mais fortes entre quarta-feira, 31, e sábado, 3, segundo a Meteoblue.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo:

– Domingo: entre 18ºC e 25ºC

– Segunda-feira: entre 18ºC e 29ºC

– Terça-feira: entre 19ºC e 31ºC

– Quarta-feira: entre 20ºC e 27ºC

– Quinta-feira: entre 20ºC e 25ºC

– Sexta-feira: entre 19ºC e 25ºC

– Sábado: entre 19ºC e 24ºC

Chuva diminui no litoral paulista

Depois das fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo, a expectativa é que as pancadas de chuva ainda ocorram, mas de forma isolada e em menor volume nos próximos dias.

Conforme a Climatempo, a combinação de uma forte circulação de ar marítimo, após a passagem de uma frente fria nos últimos dias, além da temperatura da água do mar mais alta do que o normal na costa de São Paulo, resultou em um grande volume de chuva em diversas cidades da faixa litorânea paulista.

A chuva excessiva causou não só alagamentos, mas provocou várias quedas de barreiras. Trechos das principais rodovias de acesso ao litoral norte paulista também foram interditados por causa dos deslizamentos.

Medidas devem ser adotadas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;

– Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.