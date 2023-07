China: 239 pessoas morreram de covid-19 em junho, em aumento significativo

A China informou nesta quinta-feira que 239 pessoas morreram de covid-19 em junho, um aumento significativo ocorrido meses depois da suspensão da maioria das medidas de contenção. Antes, o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) havia registrado 164 mortes em maio e nenhuma em abril e março.

As autoridades de saúde chinesas não disseram se esperam que a tendência continue ou se recomendariam a restauração das medidas preventivas. Duas das mortes em junho foram por insuficiência respiratória causada por infecção, enquanto o CDC disse que as outras envolviam comorbidades pré-existentes. Isso pode incluir diabetes, doenças cardíacas, pressão alta e outras doenças crônicas.

A China começou a empregar uma estratégia de contenção “covid-zero” no início de 2020 e credita aos bloqueios, quarentenas, fechamento de fronteiras e testes em massa compulsórios com um número significativo de vidas salvas.

As medidas foram levantadas repentinamente em dezembro com pouca preparação, levando a um surto final em que cerca de 60.000 pessoas morreram, segundo o balanço oficial. As mortes neste ano atingiram o pico em janeiro e fevereiro, atingindo uma alta de 4.273 em 4 de janeiro, mas depois caíram gradualmente para zero em 23 de fevereiro, de acordo com o CDC chinês.