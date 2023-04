Cotidiano Chefe do turismo do AC pede exoneração após vazamento de conversa

O ex-chefe da Secretaria Estadual de Turismo do Acre, José Fernandes Ferreira, o Dedé Ferreira, pediu afastamento nesta semana em meio ao vazamento de conversas íntimas nas redes sociais.

Ele alega ter sido vítima de uma tentativa de extorsão e diz que o episódio foi usado politicamente para atingir o governo. A Polícia Civil está investigando o caso. A expectativa é que o inquérito avance nos próximos dez dias.

“O que vai me dar uma tranquilidade é a investigação da polícia. Inclusive já entrei em contato com o delegado, eu pedi agilidade, porque esse golpe está sendo aplicado em outras pessoas também”, afirma Ferreira ao Estadão. “A minha conversa privada foi vazada na rede social.”

As conversas mostram que uma mulher, não identificada, diz que aceitaria ir até a casa de Dedé Lima em troca de um estágio na Secretaria do Turismo. “Eu posso estagiar em qualquer área. Pode ser turismo. Que aí você já fecha comigo hoje”, afirma.

O ex-servidor responde: “Eu não sou o secretário. Tenho que falar com os colegas. Então se acalma e eu vou te ajudar.” Ele diz ainda que é ‘amigo’ do secretário.

Procurado pelo blog, ele afirmou que nunca prometeu estágio em troca de sexo. “Eu várias vezes falo para ela que não tenho como dar estágio, que eu não sou secretário. Tem uma hora que ela diz que vai dormir comigo se eu resolver o problema do estágio e eu digo que não se trata de trocar nada”, justifica.

Um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta de Dedé Ferreira. O servidor ocupava um cargo comissionado, ou seja, não era concursado. A decisão de deixar o governo, segundo ele, foi para garantir que a investigação interna transcorra com ‘isenção’.

“Ninguém me denunciou em lugar nenhum, eu não estou sendo acusado de nada. Mesmo assim eu resolvi pedir o afastamento, porque isso foi levado para um lado político. Está atingindo o próprio governo”, afirma.

Dedé Lima afirma que fez uma transferência para a mulher, no valor de R$ 70, e que a partir do CPF informado descobriu que se trata de uma pessoa de 47 anos que mora em Belo Horizonte.

“O CPF da pessoa que eu mandei um PIX de R$ 70 é de uma mulher que mora em Belo Horizonte. O CPF remete a uma empresa. Ela dizia na conversa que tinha 26 anos, essa pessoa do CPF tem 47 anos. Só para mim já está provando que eu fui vítima de uma tentativa de extorsão. Ela me ligou no próprio Instagram, pedindo R$ 1 mil, eu falei que não tinha, infelizmente. No outro dia, ela jogou na rede social”, explica.

COM A PALAVRA, DEDÉ LIMA

“Diante da proporção política em torno do meu nome, apesar de ter sido vítima de tentativa de extorsão e tido conversas privadas vazadas em redes sociais e na imprensa, tomei a decisão de pedir afastamento do cargo de confiança que ocupo na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre. Minha decisão é para não paire nenhuma dúvida quanto à lisura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que será aberto. Coloco-me à disposição do governo do Acre e de sua Comissão de Sindicância para prestar os esclarecimentos que forem necessários.”