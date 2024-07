ChatGPT ganha nova voz após confusão com Scarlett Johansson; entenda

Nesta terça-feira, 30, a OpenAI, dona do ChatGPT, iniciou o lançamento do Advanced Voice Mode do chatbot. A função permite que o usuário receba respostas em áudio e está disponível para um pequeno grupo de pagantes do ChatGPT Plus – e foi alvo de críticas por Scarlett Johansson por ter uma voz muito semelhante à sua. A ideia é que, até o final do terceiro semestre, a opção esteja disponível para todos os assinantes.

Por meio do Advanced Voice Mode, o ChatGPT dá respostas em tempo real, podendo até mesmo entender humor e sarcasmo em uma espécie de conversa muito semelhante à natural.

Quatro vozes diferentes serão disponibilizadas aos usuários.

O recurso foi apresentado pela primeira vez no mês de maio. No entanto, a voz utilizada pelo chatbot, chamada de Sky, apresentava grandes semelhanças com a voz da atriz Scarlett Johansson. Como foi criada sem a permissão da intérprete, ela acabou por contratar um advogado para resolver a situação.

De acordo com Johansson, Sam Altman, CEO da OpenAI, havia feito várias investidas para tentar emprestar a voz da atriz ao ChatGPT. Contudo, nenhuma foi bem-sucedida. À época, a empresa afirmou que não havia tido a intenção de fazer com que Sky soasse como Scarlett. Assim, a voz foi removida.

Desde maio, a OpenAI vinha trabalhando para aumentar a segurança e a qualidade das conversas por voz.

Por enquanto, usuários que ganharam acesso ao Advanced Voice Mode receberam um e-mail com uma notificação sobre a liberação do mecanismo e instruções sobre como utilizá-lo.

Segundo a OpenAI, o modo de voz é um recurso que “pode compreender e responder com emoções e sinais não-verbais”. A ideia é aproximar o usuário de conversas naturais e em tempo real com a inteligência artificial.

Outra recente revelação da empresa de Sam Altman foi o lançamento do SearchGPT. Trata-se de um buscador que visa rivalizar com o Google ao fornecer respostas para as dúvidas dos usuários a partir do uso da IA. As respostas podem vir na forma de textos, sites e imagens.

Diferentemente do Google, porém, um dos recursos trazidos pelo SearchGPT é um campo de contexto. Por meio dele, o mecanismo acumula o conhecimento coletado a partir de buscas anteriores, formando o que seria uma extensão de uma conversa com o ChatGPT, carro-chefe da OpenAI.