ChatGPT agora pode responder usuários em voz alta

Não é só de texto e imagens que vive o ChatGPT. O chatbot mais famoso da internet agora vai poder ler as respostas em voz alta para usuários, afirmou a OpenAI nesta segunda-feira, 4. O recurso vai estar disponível em 37 idiomas, incluindo o português.

Chamado “Read Aloud” (ler em voz alta, em tradução livre), a ferramenta funciona como um intérprete do texto gerado, semelhante ao Google Tradutor – com a diferença de ter uma voz bastante parecida com a humana, com entonações e sotaque.

Nas configurações da plataforma, é possível escolher entre cinco opções de intérpretes diferentes. Para ouvir a resposta em voz alta, é preciso clicar no ícone de alto falante que fica logo abaixo do texto gerado pelo ChatGPT.

A ferramenta já pode ser usada tanto na plataforma web quanto no aplicativo para android e iOS e funciona em todas as versões do ChatGPT, além de estar habilitada para as versões GPT-3.5 e GPT-4.

Essa não é a primeira ferramenta de voz que a OpenAI adicionou no chatbot. Em 2023, a empresa lançou uma atualização onde as pessoas podiam dar comandos para o ChatGPT por voz. A resposta, porém, ainda era apenas em texto até então.