Chacina deixa quatro vítimas em Porto Alegre

Quatro pessoas foram executadas a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. A chacina ocorreu por volta das 3h30 da madrugada desse sábado, 16, em uma área conhecida como Chapéu do Sol, ponto disputado pelo tráfico de drogas. Das quatro vítimas fatais, duas são menores de idade, ambas com 17 anos – uma delas é uma mulher. Os outros jovens foram identificados como João Pedro Cardoso, de 19 anos e Douglas Nardes Garighan, de 27.

De acordo com a Polícia Civil, apenas Douglas tinha antecedentes criminais, como roubo qualificado, furto, receptação e tráfico de drogas. Durante a perícia no interior da residência, agentes encontraram cartuchos de calibres .12 e .357. A investigação da chacina ficará por conta da Delegacia de Homicídios da zona sul da capital gaúcha. Foto: Polícia Civil / Divulgação

Informações preliminares apontam que a casa onde ocorreu a chacina pertencia anteriormente a uma mulher que havia sido expulsa da habitação semanas antes por traficantes locais.

Os corpos das vítimas foram encontrados na porta de entrada da casa e nos dormitórios. Ainda não há informações sobre suspeitos do crime, nem sobre o número de participantes na execução.