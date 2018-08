CET reforça fiscalização na área de embarque e desembarque em Congonhas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reforçou a fiscalização no trânsito na área de embarque e desembarque do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

A CET utiliza cones, de segunda-feira à sexta-feira, das 6 às 20 horas, para formar uma fila exclusiva de carros com passageiros que irão ao embarque do aeroporto. A Companhia também colocou banner para orientar o motorista sobre as novidades.

A ação permanente passa a contar com um reforço de agentes da CET, que aumentou de quatro para oito por turno. Esses agentes se unem aos fiscais do Departamento de Transportes Públicos (DTP) que já atuam no local fiscalizando a operação de táxis, aplicativos e fretamentos.

De acordo com a CET, o objetivo da operação, que teve início na quinta-feira, 23, é agilizar embarque e desembarque no aeroporto para evitar o congestionamento nas vias de acesso.

A fiscalização também irá coibir estacionamentos irregulares e paradas em fila dupla, além de operar na fluidez dos carros no local.