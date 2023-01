Casal morre ao tentar salvar filho de afogamento em praia da Paraíba

Um casal morreu afogado na terça-feira, 10, após entrar no mar para tentar salvar o filho de 13 anos que também estava se afogando na praia de Camaçari, em Lucena, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. O adolescente, de 13 anos, foi resgatado por pescadores, que, segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros do Estado, Diogo Marques, estavam no local do acidente.

“A mulher de 42 anos e o homem de 43 anos morreram afogados. Eles tentaram resgatar o filho que também estava se afogando. Houve tentativa de reanimação, mas eles não sobreviveram”, disse o subtenente do Corpo de Bombeiros.

Equipe da corporação se dirigiu até o local. Foram feitas tentativas para reanimar o casal, mas sem sucesso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de João Pessoa.

Já o adolescente permanece internado em observação, mas passa bem, segundo Marques.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a família é de Campina Grande, cidade que fica a pelo menos 150 quilômetros de Lucena. Pais e filho estavam passando alguns dias na região.