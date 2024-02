Casal é encontrado morto em Santos; filho de 17 anos é apreendido pela polícia

Garoto disse à polícia que a mãe foi vítima de feminicídio, mas não soube responder sobre a morte do pai

Um casal foi encontrado morto em seu apartamento na manhã deste domingo, 25, em Santos, no litoral paulista. O filho deles, um adolescente de 17 anos, foi apreendido como suspeito de homicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o garoto disse à polícia que a mãe foi vítima de feminicídio, mas não soube responder sobre a morte do pai.

A pasta afirma que policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência e, chegando ao local, encontraram o homem, de 39 anos, e a mulher, de 37, já sem vida. O adolescente foi ouvido pelos policiais e, após seu depoimento, conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Vara de Infância e Juventude enquanto o caso é investigado.

O jovem teria relatado que estava em casa, com os pais e dois amigos, quando escutou pedidos de socorro da mãe, que estava sendo agredida pelo pai. “Ele disse que chegou a ir no quarto do casal duas vezes para separar a briga, quando, na terceira vez, viu o pai esfaqueando a mãe”, informou a secretaria.

Após tentar apartar a briga, mas não obter sucesso, o garoto teria fugido do apartamento. Ele não respondeu à polícia sobre como teria acontecido a morte do pai – a secretaria não informou ao Estadão se o homem também teria sido esfaqueado.

“A perícia foi acionada ao local e foram requisitados exames ao IC e ao IML”, disse a SSP. “O caso foi registrado como feminicídio e ato infracional de homicídio na CPJ de Santos.”