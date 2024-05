Brasil e Mundo Carro pega fogo na Marginal do Tietê e provoca interdição na via

Um carro pegou fogo na Marginal do Tietê na manhã desta quarta-feira, 22, em frente ao Shopping Tietê, na zona noroeste de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, provocando congestionamento e interdição na via. A Companhia de Engenharia (CET) também foi acionada, por volta das 6h30, para canalizar o fluxo de veículos no sentido da Rodovia Castello Branco. Não há informações de feridos.

“As faixas da direita da pista expressa estão bloqueadas para segurança dos usuários da via e para que os bombeiros possam controlar o incêndio”, disse a CET.

Por volta das 8h20 desta quarta, havia 100 quilômetros de vias congestionadas na zona oeste da cidade. Na sul, havia 129 quilômetros, enquanto na norte eram 84 quilômetros de vias com lentidão. Na zona leste, o registro era de 92 quilômetros. No centro, 29 quilômetros. A restrição de veículos nesta quarta-feira é válida para carros com placas finais 5 e 6.