Carro explode em posto de combustível na zona norte do Rio e deixa dois feridos

Um carro que estava abastecendo com GNV em um posto de combustível, na zona norte do Rio, explodiu e deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi acionada às 9h44. Um homem, identificado como Mário Magalhães, de 67 anos, foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, em estado gravíssimo. A outra vítima, Andreia, esposa do idoso, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, com ferimentos mais leves.

As vítimas estavam fora do veículo no momento da explosão. O local foi isolado para o trabalho dos bombeiros. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa das faixas da via foi interditada para o trabalho dos agentes.