Carro desgovernado invade feira na zona leste de SP e deixa dez feridos

Um atropelamento deixou dez feridos no começo da tarde desta quarta, 3, depois de um carro desgovernado atingir a barraca de uma feira realizada no distrito Água Rasa, na zona leste de São Paulo.

O caso aconteceu na Rua Ministro Salgado Filho, por volta das 12h25, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Pelas informações da Polícia Militar, quem estava conduzindo o veículo era uma senhora, que teria tido um mal súbito e perdido o controle da direção. O carro então teria atingido uma barraca de pastel, e o óleo usado no estabelecimento teria respingado nas pessoas.

Pelo menos cinco vítimas tiveram queimaduras e precisaram ser socorridas em unidades de saúde da região, como Tatuapé. Uma mulher, de 60 anos, teve traumatismo cranioencefálico e foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o pronto-socorro Mandaqui, na zona norte.

Não há informações ainda sobre o estado de saúde das vítimas, inclusive da senhora que estava ao volante. No final da tarde, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou que ocorrência “segue está em andamento”, e que um retorno à reportagem será dado depois que o boletim de ocorrência for finalizado.

O caso foi registrado no 57º Distrito Policial da capital, na Mooca.