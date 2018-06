Carreta tomba na rodovia Régis Bittencourt

Uma carreta que transportava pisos cerâmicos tombou na rodovia Régis Bittencourt na madrugada desta quarta-feira, 6, e interditou o tráfego na região de Miracatu (SP), na pista em direção a Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a via foi liberada por volta das 6h e que o acidente não deixou vítimas. De acordo com informações da Arteris, concessionária que administra a BR-116, havia, por volta das 7h, lentidão de 7 km na via, do km 393 ao 400.