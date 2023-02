Carnaval em SP tem Luiza Sonza e Baixo Augusta no fim de semana

O primeiro fim de semana do carnaval de rua oficial de São Paulo será o mais agitado de fevereiro. Cerca de 180 desfiles estão confirmados para o sábado, 11, e o domingo, 12, reunindo alguns dos blocos mais conhecidos da cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Ritaleena, Confraria do Pasmado e Casa Comigo. Cortejos liderados por artistas de popularidade nacional também esperam reunir milhares de foliões, como o Modo Surto, da cantora Luísa Sonza, e o Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença.

Ao todo, mais de 511 desfiles são esperados para o evento, cujo programação é concentrada em 11 e 12 (pré-carnaval), 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 de fevereiro (pós-carnaval). Há opções para públicos de diferentes perfis, desde megablocos até cortejos voltados às crianças, e em todas as subprefeituras da cidade.

Veja a seguir uma lista com 50 blocos que estão entre os destaques dos grupos que desfilam neste fim de semana nas ruas e avenidas paulistanas, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações:

25 blocos de carnaval de rua para curtir em São Paulo neste sábado, 11

Sargento Pimenta: concentração às 9h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com canções dos Beatles. Público adulto.

Bangalafumenga: concentração às 13h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com MPB. Público adulto.

Bloco da Favorita: concentração às 11h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com funk e público de 25 a 35 anos.

Beleza Rara (Banda Eva): concentração às 14h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com axé, para jovens e adultos.

Frita Comigo: concentração às 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230 (subprefeitura Lapa), com música eletrônica e público de “cultura alternativa” e LGBTI+.

Estado de Folia (Chico César): concentração às 10h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB. Público geral.

Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença): concentração às 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB e frevo. Público geral.

Casa Comigo: concentração às 11h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com ritmos diversos e público geral.

Vou de Táxi: concentração às 13h, na Av. Paulo VI (subprefeitura Lapa), com hits dos anos 1990 e 2000. Público adulto.

Ritaleena: concentração às 13h, na R. dos Pinheiros, 1037 (subprefeitura Pinheiros), com MPB, axé, samba e marchinhas. Público diverso.

Bloco Tins e Bens e Tais (com João Suplicy): concentração às 14h, na Praça Prof. Resende Puech (subprefeitura Pinheiros), com “brasilidades”. Público variado.

O Fabuloso Bloco Amelie Pulando: concentração às 14h, na R. Vupabussu 290 (subprefeitura Pinheiros), com ritmos brasileiros e música francesa. Público familiar.

Belém Belém Agora Eu Tô de Bem: concentração às 12h, na R. Taquari, 1.346 (subprefeitura Mooca), com sambas-enredo. Para todos os públicos.

Urubózinho: concentração às 8h, no Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinhas e músicas populares, para crianças e famílias

Sainha de Chita: concentração às 10h, na Pça. Rio dos Campos (subprefeitura Lapa), com MPB e músicas infantis. Público familiar e infantil.

Bloco do Fico: concentração às 14h, com saída da R. dos Sorocabanos (subprefeitura Ipiranga), com sambas, marchinhas e axé. Público familiar e de pessoas com deficiência.

Arrianu Suassunga: concentração às 12h, na Rua Padre Carvalho, 769, com maracatu e ritmos tradicionais. Público familiar.

Doentes da Sapucaí: concentração às 14h, na Rua Marselhesa (subprefeitura Vila Mariana), com sambas-enredo de carnaval. Público familiar.

Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente: concentração às 13h, na R. Antonio Rates (subprefeitura Casa Verde), com estilos carnavalescos. Público familiar.

A Madonna Tá Áqui: concentração às 11h, no Páteo do Colégio (subprefeitura Sé), com música pop e público LGBTI+.

Cordão dos Trapezistas: concentração às 11h, na R. Caliope (subprefeitura Butantã), com rock nacional e apresentações circenses. Público geral.

Bloco Elástico: concentração às 13h, na R. Desembargador Herótides da Silva Lima (subprefeitura Vila Mariana), com música nordestina, axé e MPB. Público familiar.

Bloco Veterano Cidade Dutra: concentração às 13h, na Pça. Escolar (subprefeitura Capela do Socorro), com estilo carnavalesco. Público familiar.

Bloco Toca Um Samba Aí (Inimigos da HP): concentração às 13h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com samba. Público adulto e universitário.

Bloco do Zé Pereira: concentração às 14h, na R. Anita Costa (subprefeitura Jabaquara), com marchinhas. Público familiar, crianças e pessoas com deficiência.

25 blocos de carnaval para curtir em São Paulo neste domingo, 12

Bloco Chá da Alice (com Juliette): concentração às 13h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com música pop. Público LGBTI+.

Modo Surto (bloco da Luísa Sonza): concentração às 13h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com pop. Público jovem, adulto e LGBTI+.

Bloco da Lexa: concentração às 12h, na Av. Marquês de São Vicente, 230 (subprefeitura Lapa), com funk. Público LGBTI+ e jovem.

Confraria do Pasmado: concentração às 11h, na R. dos Pinheiros, 1.091 (subprefeitura Pinheiros), com samba e MPB. Público adulto.

Megabloco do Fervo – O Maior da Zona Norte: concentração às 13h, na Av. Luis Dumont Villares, 1.501 (subprefeitura Santana/Tucuruvi), com samba. Público jovem.

Bloco da Maria (Maria Rita): concentração às 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB e samba. Público familiar.

Monobloco: concentração às 12h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com música brasileira. Público jovem.

Acadêmicos do Baixo Augusta: concentração às 14h, na R. Consolação, 2.101 (subprefeitura Sé), com ritmos diversos. Público eclético.

Domingo Ela Não Vai: concentração às 11h, na esquina da Av. Ipiranga com Av. São João (subprefeitura Sé), com música brasileira. Público LGBTI+.

Unidos do Bar Brahma: concentração às 12h, na Av. São João, 719 (subprefeitura Sé), com axé. Público acima de 30 anos.

Bloco Feminista: concentração às 13h, na R. Conselheiro Brotero, 590 (subprefeitura Sé), com música popular. Público adulto.

Gal ToTal: concentração às 14h, na Pça Elis Regina (subprefeitura Butantã), com MPB e samba. Público familiar.

Bloco Urubó: concentração às 12h, no Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinha e músicas populares. Público familiar.

Baco do Parangolé: concentração às 11h, na Pça Maria José Felipe (subprefeitura Lapa), com música brasileira autoral e público na faixa dos 30 anos.

Bloco Quizomba: concentração às 11h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com música eclética. Público geral.

Bloco Gambiarra: concentração às 14h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com MPB e pop. Público LGBTI+.

Fraldinha Molhada: concentração às 10h, na R. José Oscar de Abreu Sampaio, 310 (subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa/Carrão), com marchinhas. Público infantil.

Vá Tomá na Cupecê: concentração às 14h, na Av. Cupecê, 1.231 (subprefeitura Cidade Ademar), com ritmos diversos. Público familiar.

Bloco Vem Sambar: concentração às 14h, na R. dos Ituanos (subprefeitura Ipiranga), com samba. Público familiar.

Bloco do Jatobá: concentração às 14h, na R. Giácomo Quirino, 76 (subprefeitura Itaquera), com marchinhas. Público familiar.

Bloco do Circuito Etílico: concentração às 13h, na R. Júlio de Castilhos 412 (subprefeitura Mooca), com marchinha e samba. Público familiar.

Devotos de São Lúpulo: concentração às 13h, na R. Capitão Otávio Machado, 818 (subprefeitura Santo Amaro), com marchinhas e samba. Público familiar.

Pitbull Banguela: concentração às 14h, na R. Camilo (subprefeitura Lapa), com música brasileira. Público familiar.

Bloco Sovaco de Cobra: concentração às 13h, na R. Dobrada (subprefeitura Casa Verde), com marchinhas. Público geral.

Bloco de Pífanos de São Paulo: concentração às 13h, na Al. Guaicanans (subprefeitura Vila Mariana), com banda de pífanos. Público jovem e familiar.