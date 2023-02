Carnaval de SP: Blocos desfilam debaixo de chuva no 1º fim de semana de festa

O primeiro fim de semana do carnaval de rua oficial de São Paulo começou com chuva neste sábado, 11. Mais de 100 blocos estão autorizados a desfilar ao longo do dia.

O bloco Casa Comigo, que celebra os 10 anos de carnaval, começou o seu desfile na Avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros, na zona oeste, debaixo de garoa e depois forte chuva. No acesso ao desfile, gradis foram instalados pela Prefeitura, com revista corporal e em bolsas e mochilas, para evitar o ingresso de foliões com garrafas de vidro e armas brancas. Neste ano, a medida será aplicada em blocos médios e grandes, com público estimado acima dos 20 mil foliões.

Na concentração, o publicitário Rodrigo Rehder, de 41 anos, veio ao Casa Comigo fantasiado de Wandinha, personagem da Família Addams que voltou a ganhar repercussão com uma nova série da Netflix. “Queria algo na moda e diferente”, explica. O look foi feito com apoio da esposa do folião, a gerente de vendas Carolina Rehder, de 41 anos, que comprou os itens na rua 25 de Março e na Internet. “A mãozinha tive de costurar para ninguém levar.”

É o primeiro carnaval de rua com programação normal desde 2020, ano em que começou a pandemia da covid-19. O retorno às ruas aumenta as expectativas.

Para evitar roubos e outros problemas, a Secretaria da Segurança Pública promete reforçar o esquema de policiamento, com vigilância por drones, agentes à paisana para coibir golpes do Pix e revista de foliões nos megablocos.

25 blocos de carnaval de rua para curtir em São Paulo neste sábado

Sargento Pimenta: concentração às 9h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com canções dos Beatles. Público adulto.

Bangalafumenga: concentração às 13h, na Av. Faria Lima, 4.150 (subprefeitura Pinheiros), com MPB. Público adulto.

Bloco da Favorita: concentração às 11h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com funk e público de 25 a 35 anos.

Beleza Rara (Banda Eva): concentração às 14h, na R. Laguna (subprefeitura Santo Amaro), com axé, para jovens e adultos.

Frita Comigo: concentração às 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230 (subprefeitura Lapa), com música eletrônica e público de “cultura alternativa” e LGBTI+.

Estado de Folia (Chico César): concentração às 10h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB. Público geral.

Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença): concentração às 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana), com MPB e frevo. Público geral.

Casa Comigo: concentração às 11h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com ritmos diversos e público geral.

Vou de Táxi: concentração às 13h, na Av. Paulo VI (subprefeitura Lapa), com hits dos anos 1990 e 2000. Público adulto.

Ritaleena: concentração às 13h, na R. dos Pinheiros, 1037 (subprefeitura Pinheiros), com MPB, axé, samba e marchinhas. Público diverso.

Bloco Tins e Bens e Tais (com João Suplicy): concentração às 14h, na Praça Prof. Resende Puech (subprefeitura Pinheiros), com “brasilidades”. Público variado.

O Fabuloso Bloco Amelie Pulando: concentração às 14h, na R. Vupabussu 290 (subprefeitura Pinheiros), com ritmos brasileiros e música francesa. Público familiar.

Belém Belém Agora Eu Tô de Bem: concentração às 12h, na R. Taquari, 1.346 (subprefeitura Mooca), com sambas-enredo. Para todos os públicos.

Urubózinho: concentração às 8h, no Lg. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (subprefeitura Freguesia do Ó), com marchinhas e músicas populares, para crianças e famílias.

Sainha de Chita: concentração às 10h, na Pça. Rio dos Campos (subprefeitura Lapa), com MPB e músicas infantis. Público familiar e infantil.

Bloco do Fico: concentração às 14h, com saída da R. dos Sorocabanos (subprefeitura Ipiranga), com sambas, marchinhas e axé. Público familiar e de pessoas com deficiência.

Arrianu Suassunga: concentração às 12h, na Rua Padre Carvalho, 769, com maracatu e ritmos tradicionais. Público familiar.

Doentes da Sapucaí: concentração às 14h, na Rua Marselhesa (subprefeitura Vila Mariana), com sambas-enredo de carnaval. Público familiar.

Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente: concentração às 13h, na R. Antonio Rates (subprefeitura Casa Verde), com estilos carnavalescos. Público familiar.

A Madonna Tá Áqui: concentração às 11h, no Páteo do Colégio (subprefeitura Sé), com música pop e público LGBTI+.

Cordão dos Trapezistas: concentração às 11h, na R. Caliope (subprefeitura Butantã), com rock nacional e apresentações circenses. Público geral.

Bloco Elástico: concentração às 13h, na R. Desembargador Herótides da Silva Lima (subprefeitura Vila Mariana), com música nordestina, axé e MPB. Público familiar.

Bloco Veterano Cidade Dutra: concentração às 13h, na Pça. Escolar (subprefeitura Capela do Socorro), com estilo carnavalesco. Público familiar.

Bloco Toca Um Samba Aí (Inimigos da HP): concentração às 13h, na R. Henrique Schaumann, 567 (subprefeitura Pinheiros), com samba. Público adulto e universitário.

Bloco do Zé Pereira: concentração às 14h, na R. Anita Costa (subprefeitura Jabaquara), com marchinhas. Público familiar, crianças e pessoas com deficiência.