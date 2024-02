Carnaval ‘bom pra cachorro’: pets também tiveram espaço na folia

O carnaval no Brasil é um evento bem democrático. Prova disso é que a folia envolve todo o tipo de público e até mesmo os bichinhos de estimação têm vez na hora de se divertir. A celebração da festa no Rio de Janeiro, por exemplo, contou com dezenas de pets fantasiados de sereias, super-heróis, borboletas e palhaços, desfilando ao lado dos donos em bloquinho dedicado aos animais.

O Blocão surgiu de uma brincadeira entre a palavra “bloquinho” e “cão” – e reuniu mais de 200 amantes de pets na vizinhança da Barra da Tijuca, ma zona oeste do Rio, durante a manhã de sábado. Ornados em lantejoulas e tule, os amigos de pelo também participaram de um concurso para escolher as melhores fantasias do dia.

Em um pequeno palco, cachorros de todos os tamanhos e raças desfilaram. Os organizadores anunciaram os participantes por meio do microfone, celebrando.

Alana, a chihuahua, vestia uma cauda de sereia com glitter; o cocker spaniel Trinde estava com a capa da Hermione, e o shih-tzu Bidu de Super-homem. Scooby Doo, um pit monster, foi o favorito da plateia ao ir vestido de leão.

Paçoca, um dachshund com mais de 100 mil seguidores no Instagram, desfilou de cachorro quente – entre fatias de pão e coberto de mostarda e ketchup.

“Ele é um influencer”, comentou a tutora, Helena Ribeiro, 32 anos, para a Associated Press. A fantasia do Paçoca, conta ela, foi inspirada pelo nome da raça, aqui no Brasil carinhosamente conhecida como “salsichinha”. “Combina com ele!”, diz.

Rodrigo Pirola e Cecilia Myrele, ambos de 39 anos, foram vestidos de Fred e Wilma Flintstone, combinando com a basset de quatro anos de idade, Amora, que usava vestido laranja inspirado na Pedrita Flintstone.

“A Amora é nossa filha; somos uma família. A gente vai para todo lugar junto”, disse Myrele à AP. “Aqui, todo mundo é apaixonado por cachorros”.

Carolina Eduardo, 27, vestiu a vira-lata de 13 anos de idade Rebeca de Branca de Neve, com direito até à peruca preta.

Encarnando os vendedores de chá gelado das praias do Rio, a border collie Charlotte, de 3 anos, vestiu uma roupa laranja, carregando dois barris em miniatura nas costas.

“Eu amo carnaval, amo festa”, disse a dona, Veronica Beck, 47 anos, enquanto outros apreciadores do bloco tiravam fotos. “É sobre esses momentos de alegria. E é uma maneira de celebrar isso com nossos cachorros. Por que eles também trazem muita alegria para nossas vidas”.

Os animais e os donos enfrentaram o calor escaldante no bloco. Os organizadores distribuíram água e petiscos, enquanto os participantes caninos ofegavam na sombra.

“Esse ano, o calor não está sendo fácil para nós”, comentou o organizador Marco Antônio Vieira, mais conhecido como “Toto”. Ele notou uma preocupação com o asfalto quente, que poderia queimar as patinhas dos bichos. “A gente tem que prezar pela saúde dos animais”.

Seguindo com o concurso de fantasias, o bloquinho começou a encher, enquanto os pets e seus donos dançavam ao ritmo da música.

As irmãs gêmeas Daniely e Flávia Mendes, 43 anos, estavam entre os foliões, cantando com a plateia. Elas participam do bloco todos os anos há quase uma década e, no sábado, trouxeram seus shih-tzus idênticos, vestidos de super-homem e palhaço.

“Para os ‘pais de pet’, é uma maneira de se divertir”, disse Daniely. “Une nossa comunidade”.