Carga em Roraima foi integralmente restabelecida, afirma ONS, após apagão de quase 2h - O Liberal

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que foi concluída a recomposição total da carga em Roraima, às 13h40, deste domingo, 1º de setembro, quase duas horas depois do registro inicial da ocorrência.

O desligamento automático total do sistema isolado de Roraima foi observado a partir das 11h53. A carga do Estado no momento da ocorrência era de 85 MW.

Segundo o ONS, as causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo operador.