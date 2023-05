Capital paulista tem temperaturas amenas; veja a previsão para a semana

Depois de madrugadas e dias gelados em São Paulo, o frio começa a amenizar e as tardes começam a registrar gradativamente temperaturas mais altas a partir desta segunda-feira, 22. No entanto, segundo a Climatempo, as manhãs continuarão frias, mas menos impactantes do que na semana passada.

Nesta segunda-feira, o dia começou com a formação de nebulosidade e neblinas pontuais no leste do Estado paulista. Conforme a empresa brasileira de meteorologia, essa nebulosidade se dissipou rapidamente ainda pela manhã, permitindo a abertura do tempo e decorrer do dia ensolarado.

“Durante a tarde, as temperaturas serão mais agradáveis, com calor mais intenso predominando no interior paulista e temperaturas altas também na capital paulista e na faixa leste do Estado. É importante ressaltar que ao longo da tarde haverá uma maior variação de nebulosidade nesta segunda-feira, mas ainda sem chuva, no entanto, ajuda a manter bons índices de umidade do ar”, afirma a Climatempo.

A expectativa é que a semana fique com temperaturas mais agradáveis e até quentes durante o período da tarde, mas ainda com ar seco, ou seja, mais uma semana sem chuva.

Para terça-feira, 23, a máxima deve atingir 27ºC. Até sexta-feira, 26, a Climatempo projeta que os termômetros cheguem a 28ºC no período da tarde. Até lá, não há previsão de chuva.

Previsão do tempo para São Paulo, segundo a Climatempo:

– Segunda-feira: 14ºC a 25ºC.

– Terça-feira: 13ºC a 27ºC.

– Quarta-feira: 14ºC a 27ºC.

– Quinta-feira: 15ºC a 27ºC.

– Sexta-feira: 16ºC a 28ºC.

Quando a chuva retorna?

Para o fim de maio, o maior volume de chuva se concentrará no litoral paulista, com acumulados baixos previstos para época. “A previsão indica que, entre domingo, 28, e segunda-feira, 29, pode ocorrer chuva isolada com baixos acumulados, ainda atingindo a capital paulista e as regiões centro-sul e leste do Estado de São Paulo, de acordo com a Climatempo. “A situação está sendo monitorada, uma vez que a simulação numérica de previsão do tempo indica a passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo entre a terça-feira (da semana que vem), 30, e a quarta-feira da próxima semana, 31, podendo trazer novas instabilidades ao Estado paulista.