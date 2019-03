Capital paulista tem quase 100 semáforos com problemas na manhã desta quarta

Além da queda de 665 árvores, entre segunda-feira, 25, e terça-feira, 26, em razão da forte chuva que atingiu a capital paulista, motoristas ainda enfrentam transtornos nesta manhã de quarta-feira, 27, por causa de semáforos que não estão funcionando. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade tinha 91 semáforos com problemas por volta das 11h15.

Às 11h, a CET registrava 58 km de congestionamento na cidade. O pior trecho estava localizado na zona sul, na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

Árvores

Na tarde de terça-feira, a queda de uma árvore bloqueou a pista local da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Pela manhã, uma árvore de grande porte caiu na Rua Dr. Veiga Filho, no bairro de Higienópolis, no centro, e bloqueou a via. A queda assustou moradores de um prédio em frente ao local do acidente. Mesmo com a interdição da Defesa Civil, alguns pedestres ainda passavam pela calçada esburacada.

Outra ocorrência de árvores foi registrada na Rua Traipú, no Pacaembu, zona oeste. O temporal deixou ruas e calçadas repletas de lixo, folhas e árvores caídas. Pedestres, ciclistas, motociclistas e até motoristas precisam ter muita atenção para evitar acidentes e quedas.

Durante a madrugada de terça-feira, também foram registrados pedidos para desabamentos, desmoronamentos e enchentes na Grande SP e Região Metropolitana, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um dos desabamentos foi registrado na Travessa Eugênio Hostos, no Sapopemba, na zona leste da cidade. Três viaturas foram para o local. Ninguém ficou ferido. A corporação também informou que um homem de 35 anos foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Santo Amaro, na zona sul, vítima de afogamento em represa.